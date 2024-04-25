【ＦＯＣＵＳ】援助法案塵埃落定，軍火商袋黃金萬兩

【ＦＯＣＵＳ】自拜登去年１０月提出請求，擾攘半年的９５０億美元一攬子援助盟友法案

，周三（２４日）終於送到辦公桌讓他簽署；其中「主菜」，當屬６１０億美元馳援瀕臨彈盡糧

絕的烏克蘭（另２６０億美元援以色列、８０億美元援印太）。五角大樓武器庫存中的舊版本武

器將於「幾小時」內啟運之際，美國前兩大軍火商洛克希德馬丁（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ

Ｍａｒｔｉｎ）、ＲＴＸ（前身為雷神）雙雙公布超預期的一季度業績，積壓訂單分別飆至創紀

錄的１５９０億美元和２０２０億美元。



＊擾攘半年，６１０億美元援烏有盤算＊



天下攘攘，皆為利往。誓言「不向普京俯首」的拜登，標榜「想站在歷史正確一邊」的議長

約翰遜，無論如何展示最終勝利，都改變不了年初以來，莫斯科以對基輔１０：１的火力，在烏

克蘭奪取近３５０平方公里領土的事實。而即使五角大樓昨日開出的一長串武器清單擬快速運抵

前線，也恐難消弭烏軍士兵內心與日俱增的恐懼和絕望。

援助為何擾攘了那麼久？罪魁禍首是極右翼共和黨，他們對南部邊境心心念念，對援烏抗俄

意興闌珊，以至威脅去年１０月２５日當選的議長約翰遜，若夠膽推進援烏法案，將發動罷免程

序。轉圜來自日益嚴峻的烏克蘭局勢，以及特朗普暗示此時通過邊境法案是為民主黨做嫁衣，或

許還有約翰遜坦言，「寧願給烏克蘭送子彈，也不願給美國男孩送子彈（他的兒子９月將入學海

軍學院）」。

但最不可抗拒的原因，如拜登所言，新援助「把美國在世界的領導地位持續下去」，「幫助

烏克蘭，同時也在投資我們自己的工業基礎，加強我們自己的國家安全，支撐美國各地近４０個

州的就業。」



＊雷神、洛克希德積壓訂單刷新紀錄＊



根據該法案，美國將從自身的武器庫存中運送彈藥到烏克蘭，然後以美國製造的新武器補充

庫存；智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）就指，此替換相當於利用烏克蘭援助資金來推動美國軍隊

的現代化。

雖然直白，但卻直指事實。就在周二（２３日），美國頭號軍火商雷神公布首季業績，營

收１９３億美元（預期：１８４億美元），按年增１２％；作為愛國者導彈、ＮＡＳＡＭＳ防空

系統等的主要製造商，雷神截至首季末積壓的國防訂單高達７７０億美元（另有１２５０億美元

商業航空訂單），隔夜股價一度刷新高，年初至今漲逾兩成。

緊隨其後，排名遭雷神爬頭的軍火商洛克希德，昨日亦公布首季營收１７２億美元（預期

：１６２億美元），按年增１４％，其中航空部門（包括Ｆ３５戰機）、飛彈及火控部門（包括

ＨＩＭＡＲＳ高機動多管火箭系統）的營收分別達６８億美元（按年增９％）、３０億美元（按

年增２５％）。



＊歐洲軍火商股價飆，英國再增預算＊



過去三年表現標青的歐洲國防股亦不遑多讓，盡管月初經歷一輪急挫，但德國萊茵金屬、英

國ＢＡＥ、瑞典薩博等軍火商的股價，年初至今漲幅仍高達８１％、２３％、５４％。

此外，就在拜登簽署援助法案的同日，剛剛訪問波蘭華沙的英國首相辛偉誠宣布，為烏克蘭

提供５億英鎊最新軍援，並預告到２０３０年前，將國防開支提升至ＧＤＰ的２﹒５％，相當於

未來６年增加７５０億英鎊。

可以預見，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（ＳＩＰＲＩ）最新數據顯示，全球各國去年創

下的２﹒４４萬億美元歷史新高的軍費開支遠未到頂。洛克希德、ＲＴＸ、萊茵金屬就分別展望

，２０２４年銷售額高達７００億美元、７９０億美元、１００億歐元，似應了那句，「槍聲一

響，黃金萬兩」。

