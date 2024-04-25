《中國要聞》滴滴料五一打車需求增３５％，豪派３億獎勵司機

《經濟通通訊社２５日專訊》滴滴出行發布今年五一假期出行數據預測報告，預測五一假期
打車需求相比節前上漲約３５％，其中遠距離出行需求漲幅突出，１００公里以上的打車需求預
計上漲５５％；三線至五線城市料將再次迎來大量客流，打車需求預計將上漲５０％。
滴滴並宣布，為致敬司機在勞動節假期堅守崗位，將發放逾３億元人民幣司機獎勵，同時開
展一系列節日福利關懷活動，並為司機提供充電、加油相關優惠。（ｓｌ）
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25/04/2024 18:03
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打車需求相比節前上漲約３５％，其中遠距離出行需求漲幅突出，１００公里以上的打車需求預
計上漲５５％；三線至五線城市料將再次迎來大量客流，打車需求預計將上漲５０％。
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