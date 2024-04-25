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AH股新聞

25/04/2024 17:50

日產中國與百度簽署諒解備忘錄，聚焦ＡＩ與智能汽車合作

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《北京商報》報道，日產（中國）投資有限公司與百度在線
網絡技術（北京）有限公司在２０２４北京車展共同簽署諒解備忘錄，雙方將開展在人工智能與
智能汽車領域戰略合作的可行性研究。
　　據介紹，本次可行性研究的合作內容包括：基於日產汽車智能化平台，發揮百度
（０９８８８）在生成式ＡＩ方面的優勢，共同開發和研究相關領域的未來技術發展和商業合作
可行性；日產汽車在中國的車型上搭載百度ＡＩ解決方案，發掘ＡＩ解決方案的發展潛力。
　
＊百度生成式ＡＩ將助日產加速智能化電動化＊
　
　　日產汽車公司中國戰略及專項任務副總裁、日產（中國）投資有限公司總經理松山昌史表示
，通過與百度的合作，百度的生成式ＡＩ能力將被應用到日產汽車在中國的車輛中，這將進一步
加速日產汽車智能化和電動化的步伐，為消費者提供更加多元化的智能出行體驗。
　　百度集團副總裁、智能駕駛事業群組總裁王雲鵬表示，此次與日產攜手，將充分發揮百度在
人工智能領域的優勢，助力日產在智能化水平上實現新的突破。期待通過深度合作，將百度ＡＩ
技術融入日產的產品與服務中，為消費者帶來更加智能、便捷的出行體驗。同時，百度將積極拓
展海外市場合作，共同開拓更廣闊的發展空間。（ｓｌ）

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