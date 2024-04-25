《打擊貪腐》統戰部前副部長崔茂虎認受賄１０４３萬，擇期宣判

《經濟通通訊社２５日專訊》遼寧省潘陽市中級人民法院今日一審公開審理中央統戰部原副

部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎受賄一案。崔茂虎被控於２００７年至２０２３年間，利用

擔任雲南省委組織部副部長、麗江市委書記、雲南省副省長等職務上的便利以及職權或者地位形

成的便利條件，為他人在工程承攬、款項撥付、幹部任用等方面謀取利益，非法收受財物共計折

合人民幣１０４３萬元。檢察機關提請以受賄罪追究崔茂虎的刑事責任。

崔茂虎當庭表示認罪悔罪，最後法庭宣布休庭，擇期宣判。

５８歲的崔茂虎長期在雲南工作，２０２２年初才升任統戰部副部長、國家宗教事務局局長

，去年３月由中紀委國家監委通報受查，同年８月被雙開並移送審查起訴，同年１２月被提起公

訴。據當時中紀委國家監委的通報，崔茂虎嚴重違紀違法問題包括：違規佔用耕地搞政績工程；

長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊等活動安排；違規收受禮品禮金，縱容、默許親屬

和其他特定關係人利用其職務影響協調承攬業務獲利，大搞權色、錢色交易；違規干預和插手司

法活動；利用職務便利為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

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