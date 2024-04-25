《汽車新勢力》廣汽豐田千輛鉑智４Ｘ將投入小馬智行無人駕駛的士

《經濟通通訊社２５日專訊》內地自動駕駛初創企業小馬智行，以及豐田中國、廣汽豐田於

２０２４北京車展宣布，三方合資公司即將完成註冊，並規劃第一期將向中國市場投放千輛規模

的鉑智４Ｘ自動駕駛車輛，產線下線後無縫接入小馬智行Ｒｏｂｏｔａｘｉ運營平台，在內地一

線城市開展規模化的全無人駕駛出行服務。

鉑智４Ｘ Ｒｏｂｏｔａｘｉ概念車同時在北京車展亮相。該款車型計劃搭載小馬智行第七

代自動駕駛乘用車系統方案，以實現無人駕駛產品的商業化為目標，使技術具備面向城市全域推

廣Ｒｏｂｏｔａｘｉ的高穩定性和高可靠性。

小馬智行與豐田中國、廣汽豐田去年８月就相關事業簽訂合資公司協議，三方共同出資逾

１０億元人民幣，合力推動Ｌ４級自動駕駛出租車（Ｒｏｂｏｔａｘｉ）規模化量產和服務落地

。三方通過合資公司正在開展首款鉑智４Ｘ Ｒｏｂｏｔａｘｉ車型共同研發和生產規劃，穩步

推進全無人駕駛商業化落地的目標。

目前小馬智行已實現Ｌ４級別Ｒｏｂｏｔａｘｉ的商業化示範運營，並率先在北京、上海、

廣州和深圳四大一線城市推出自動駕駛出行服務。

此外，小馬智行境外發行上市備案近日已獲中國證監會通過，即小馬智行可以繼續其在境外

的發行上市活動。小馬智行本次擬發行不超過９８１４﹒９５萬股普通股，並將在美國納斯特或

紐約證券交易所上市。（ｓｌ）

