《汽車新勢力》寧德時代發布神行Ｐｌｕｓ電池，續航里程達千公里

《經濟通通訊社２５日專訊》寧德時代（深：３００７５０）在２０２４北京車展上發布神
行Ｐｌｕｓ電池。該電池為磷酸鐵鋰電池，續航里程可達１０００公里，充電倍率則為４Ｃ，可
實現充電１０分鐘、續航６００公里。該電池首創一體式外殼，電池系統能量密度達到２０５瓦
?╱千克。（ｓｌ）
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇
25/04/2024 14:06
《經濟通通訊社２５日專訊》寧德時代（深：３００７５０）在２０２４北京車展上發布神
行Ｐｌｕｓ電池。該電池為磷酸鐵鋰電池，續航里程可達１０００公里，充電倍率則為４Ｃ，可
實現充電１０分鐘、續航６００公里。該電池首創一體式外殼，電池系統能量密度達到２０５瓦
?╱千克。（ｓｌ）
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇
上一篇新聞︰25/04/2024 14:18 豐田汽車與騰訊合作開發ＡＩ和大數據領域，推進智駕發展
下一篇新聞︰25/04/2024 14:06 《行業數據》ＩＤＣ：榮耀、華為並列首季中國智能手機市場冠軍
25/04/2024 14:52 《駐京專電》丁薛祥「中關村論壇」致詞，加大科技計劃對外開放
25/04/2024 14:21 極越與英偉達協作，基於ＤＲＩＶＥ Ｔｈｏｒ打造新一代智能汽車
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰