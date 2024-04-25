《汽車新勢力》寧德時代發布神行Ｐｌｕｓ電池，續航里程達千公里

《經濟通通訊社２５日專訊》寧德時代（深：３００７５０）在２０２４北京車展上發布神

行Ｐｌｕｓ電池。該電池為磷酸鐵鋰電池，續航里程可達１０００公里，充電倍率則為４Ｃ，可

實現充電１０分鐘、續航６００公里。該電池首創一體式外殼，電池系統能量密度達到２０５瓦

?╱千克。（ｓｌ）

