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25/04/2024 14:06

《汽車新勢力》寧德時代發布神行Ｐｌｕｓ電池，續航里程達千公里

　　《經濟通通訊社２５日專訊》寧德時代（深：３００７５０）在２０２４北京車展上發布神
行Ｐｌｕｓ電池。該電池為磷酸鐵鋰電池，續航里程可達１０００公里，充電倍率則為４Ｃ，可
實現充電１０分鐘、續航６００公里。該電池首創一體式外殼，電池系統能量密度達到２０５瓦
?╱千克。（ｓｌ）

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