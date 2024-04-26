《駐京專電》中關村論壇發布１０大科技成果，包括全模擬智能芯片

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》２０２４中關村論壇年會開幕。在重大成

果發布環節，１０項重大科技成果集體亮相。

重大科技成果一：工信部、科學技術部和北京市政府聯合印發《中關村世界領先科技園區建

設方案》，圍繞以理念領先帶動原始創新、人才發展、一流企業、高端產業、開放創新生態全面

領先，部署五方面５０項重點任務，推出新一批重大政策和改革措施，將中關村打造成為北京國

際科技創新中心建設躍升的主陣地、京津冀協同發展的突破口、中國高質量發展的引領者、全球

創新網絡的關鍵樞紐，為中國式現代化建設貢獻力量。



＊全模擬光電智能計算芯片，能效提升４００萬倍＊



重大科技成果二：用「芯」加速ＡＩ－－全模擬光電智能計算芯片。清華大學戴瓊海團隊突

破傳統芯片架構中的物理瓶頸，研制出國際首個全模擬光電智能計算芯片。該芯片具有高速度、

低功耗的特點，在智能視覺目標識別任務方面的算力是目前高性能商用芯片的３０００餘倍，能

效提升４００萬倍，該成果開創了全新計算技術時代，有望成為人工智能發展的有力引擎。

重大科技成果三：業內矚目精彩紛呈－－人工智能取得系列成果。以原創引領，基於價值驅

動的全球首個通用人工智能系統原型「通通」發布，可以識別人類意圖並主動提供幫助，已達到

兒童一定智力水平，並且正在持續成長中。

重大科技成果四：駕馭激光的利器－－轉角氮化硼光學晶體原創理論與材料。光學晶體被稱

為激光技術的「心臟」。北京大學科研團隊創造性提出「轉角相位匹配理論」，並應用氮化硼首

次制備出超薄、高能效光學晶體「轉角菱方氮化硼」。厚度僅為微米量級，能效提升至少１００

倍，為新一代激光技術奠定了理論和材料基礎。



＊量子雲算力集群，實現算力資源深度融合＊



重大科技成果五：構築量子計算「實用之路」－－量子雲算力集群。北京量子信息科學研究

院聯合中國科學院物理研究所、清華大學等團隊完成大規模量子雲算力集群的建設，實現了五塊

百比特規模量子芯片算力資源和經典算力資源的深度融合，總物理比特數達到５９０，綜合指標

進入國際第一梯隊。

重大科技成果六：綠色能源的強大引擎－－３００兆瓦級Ｆ級重型燃氣輪機完成總裝。由國

家電力投資集團有限公司研制的３００兆瓦級Ｆ級重型燃氣輪機首台樣機總裝下線，是我國自主

研制的最大功率、最高技術等級重型燃氣輪機，具有清潔低碳安全高效等特點，對保障國家能源

安全具有重要意義，也為全球能源領域的發展帶來更多可能性和機遇。



＊第三代「香山」ＲＩＳＣ－Ｖ開源高性能處理器核＊



重大科技成果七：來自開源的「芯」貢獻－－第三代「香山」ＲＩＳＣ－Ｖ開源高性能處理

器核。中國科學院計算技術研究所、北京開源芯片研究院開發出第三代「香山」開源高性能

ＲＩＳＣ－Ｖ處理器核，是在國際上首次基於開源模式、使用敏捷開發方法、聯合開發的處理器

核，性能水平進入全球第一梯隊，成為國際開源社區性能最強、最活躍的ＲＩＳＣ－Ｖ處理器核

，為先進計算生態提供開源共享的共性底座技術支撐。

重大科技成果八：基因改良護航糧食安全－－農作物耐鹽鹼機制解析及應用。中國科學院遺

傳與發育生物學研究所團隊利用非洲薩赫勒高鹽鹼地的高粱自然群體材料，定位克隆到與耐鹼性

顯著相關的主效基因，並揭示了其賦予植物高耐鹽鹼性的機制。該成果為鹽鹼地綜合利用和保障

糧食安全提供了新思路。

重大科技成果九：拓展「心有靈犀」的邊界－－「北腦二號」智能腦機系統。北京腦科學與

類腦研究所聯合北京芯智達神經技術有限公司，成功構建「北腦二號」高性能侵入式智能腦機系

統。自主研發的高通量柔性微絲電極、大通道數高速神經電信號采集設備，能有效支撐高效運動

想象神經編解碼的開發，電極性能參數世界領先，並在國際上首次實現獼猴對二維運動光標的靈

巧腦控。該技術難題的突破，為更自然、更靈活的新一代神經假肢的開發等臨床應用奠定了基礎

。

重大科技成果十：重大科技基礎設施取得系列國際領先成果。探索太空奧秘－－ＦＡＳＴ首

次探測迄今最短軌道周期脈沖星雙星系統。中國科學院國家天文台科研團隊基於「中國天眼」的

超高靈敏度和超強探測能力，首次探測到迄今最短軌道周期脈沖星雙星系統，同時觀測到雙星演

化過程的中間態，這一重大發現為脈沖星雙星演化理論提供了直接證據。

