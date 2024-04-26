《神州期貨》上期所：防範價格大幅波動引發的系統性風險

《經濟通通訊社２６日專訊》上期所相關負責人２５日發布答記者提問指，今年，銅等部分
有色品種及貴金屬品種出現較大幅度上漲。尤其４月以來，全球各類不確定因素增加，大宗商品
相關品種波動進一步加劇。對此，上期所及時出台相適應的風控措施，防範過度投機引導理性交
易。
上期所負責人表示，將以強監管、防風險、促高質量發展為主線，防範價格大幅波動引發的
系統性風險、防範交易過熱，保障市場安全穩定運行，為經濟社會提供安全可靠的價格發現、風
險管理、資源配置的場所。
下一步，上期所將運用科技手段，提升一線監管效能，加大對未如實申報實控帳戶的監管力
度，嚴查破壞價格形成機制、侵害各方合法權益的違法違規線索，依法嚴厲打擊違法違規行為。
根據市場風險情況，及時調整優化風控措施，因品施策、因時施策，確保措施時效度穩定市場預
期。把實體企業風險管理的需求作為期貨市場改革創新的動力和源泉，圍繞交易便利性、交割充
分性等方面，進一步優化制度機制，提升運行質量，增強交易所服務能力，更好促進期貨市場功
能發揮，助力構建現代化產業體系。
＊上期所、上期能源調整多個品種期貨合約漲跌停板幅度＊
上期所同時還發布了做好五一長假相關風險防範工作安排的通知，對勞動節休市前後各品種
期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平進行了調整。
上期所將螺紋鋼、熱軋卷板、不鏽鋼期貨合約的漲跌停板幅度調整為７％，套保交易保證金
比例調整為８％，投機交易保證金比例調整為９％；銅、鋁、鋅、鉛、氧化鋁、天然橡膠、紙漿
期貨合約的漲跌停板幅度調整為８％，套保交易保證金比例調整為９％，投機交易保證金比例調
整為１０％；燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調整為１０％，套保交易保證金比例調
整為１１％，投機交易保證金比例調整為１２％；錫期貨合約的漲跌停板幅度調整為１１％，套
保交易保證金比例調整為１２％，投機交易保證金比例調整為１３％。
上海國際能源交易中心也將國際銅、２０號膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為８％，套保交
易保證金比例調整為９％，投機交易保證金比例調整為１０％；原油、低硫燃料油期貨合約的漲
跌停板幅度調整為１０％，套保交易保證金比例調整為１１％，投機交易保證金比例調整為
１２％；集運指數（歐線）期貨ＥＣ２４０６、ＥＣ２４０８、ＥＣ２４１０、ＥＣ２４１２、
ＥＣ２５０２合約的漲跌停板幅度調整為１８％，交易保證金比例調整為２０％。
上期所和上期能源表示，在２０２４年５月６日（星期一）交易後，自第一個未出現單邊市
的交易日收盤結算時，所有期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復至原有水平。
（ｌｃ）
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