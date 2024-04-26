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AH股新聞

26/04/2024 17:40

《中國要聞》盒馬時隔四個月恢復付費會員開卡及續費服務

　　《經濟通通訊社２６日專訊》在暫停付費會員開卡服務４個月後，盒馬恢復Ｘ黃金會員和Ｘ
鑽石會員開卡及續費服務，同時將對原會員權益進行升級調整。
　　調整後，盒馬付費會員仍延續暫停續費前的價格，Ｘ黃金會員每年２５８元（人民幣．下同
），Ｘ鑽石會員每年６５８元。新增加每周會員日可選日期、Ｘ會員店購物返優惠金、生日禮等
。相比非付費用戶，盒馬Ｘ黃金會員可享受每周會員日８８折、門店領免費菜、每天１次免運費
、盒馬Ｘ會員店相關權益等。
　
＊大部分城市免運費門檻統一在４９元＊
　
　　此外，盒馬還調整了部分城市的運費。此前，北京、南京、長沙免運費門檻為９９元，上海
盒馬鮮生店和盒馬ｍｉｎｉ點免運費門檻為４９元和３９元，其他城市均為３９元。此次調整後
，大連、瀋陽、寧波、海口、三亞５地免運費門檻仍為３９元不變，包括北京、南京、長沙在內
的其他城市免運費門檻調整至４９元。
　　這意味著，除了大連等５地外，盒馬將大部分城市的免運費門檻統一在４９元。盒馬方面表
示，運費牽扯到用工成本問題，現在做到了全國統一的標準，將免運費門檻拉平在４９元。
　　去年１０月，盒馬宣布「折扣化」改革，線下５０００多款商品降價。但由於「線下專享價
」比會員折扣更加便宜，就有會員認為年費花得不值，付費會員的黏度也在下降。盒馬意識到了
這個問題之後，於去年１２月１３日起進行會員整改，暫時不支持開通或者續費盒馬Ｘ會員，也
悄然下線了「線下專享價」。（ｌｃ）

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