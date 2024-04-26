《深港通》北向額度全日使用１２４億，南向使用２２﹒３億

《經濟通通訊社２６日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘３９６﹒０１億元，買盤超賣盤，額度全日使用１２３﹒９９億元，佔每日額度
２３﹒８％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９７﹒７１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２２﹒２９億元，佔每日額度５﹒３％。
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
26/04/2024 16:22
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日額度餘３９６﹒０１億元，買盤超賣盤，額度全日使用１２３﹒９９億元，佔每日額度
２３﹒８％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９７﹒７１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２２﹒２９億元，佔每日額度５﹒３％。
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