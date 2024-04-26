《神州頭條》財經報章頭版摘要：鼓勵境外機構投資人工智能等領域

《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



努力建設世界一流軍醫大學

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國家主席習近平４月２３日到陸軍軍醫大學視察，強調要深入貫徹新時代強軍思想，全面落實新

時代軍事教育方針，面向戰場、面向部隊、面向未來，提高辦學育人水平和衛勤保障能力，努力

建設世界一流軍醫大學。



政策持續顯效，Ａ股分紅呈現三大趨勢

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在這個年報披露季，現金分紅方案幾乎成為上市公司年報的「標配」。在已披露年報的上市公司

中，計畫實施現金分紅的公司占到近八成。市場人士認為，隨著資本市場系列新規逐步落地，上

市公司分紅意願有望不斷增強，Ａ股上市公司整體分紅比例料進一步提高。



積極為新能源汽車等提供保險保障

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金融監管總局近日發布的《關於推動綠色保險高質量發展的指導意見》明確，到２０２７年，綠

色保險風險保障增速和保險資金綠色投資增速高於行業整體增速。積極為新能源汽車、電動自行

車、共享單車等提供保險保障，推動綠色低碳出行。





《上海證券報》



從嚴把控ＩＰＯ入口關，合力提升資本市場質量

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ＩＰＯ是資本市場的入口和源頭，「水源」之優劣，關係整個資本市場生態之好壞。新「國九條

」對ＩＰＯ政策進行了系統性優化，其核心是嚴把ＩＰＯ准入關，通過提高上市標準，擴大

ＩＰＯ現場檢查覆蓋面，同時支持符合國家產業政策導向的企業ＩＰＯ，有保有壓，多維度提升

整體上市公司的質量。



鼓勵境外機構投資人工智能等領域和方向

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商務部新聞發言人何亞東２５日在商務部例行新聞發布會上透露，接下來將指導各地結合實際，

細化出台《關於進一步支持境外機構投資境內科技型企業的若干政策措施》的配套舉措，推動境

外機構與境內科技型企業高效對接、深化合作。



６％背後「隱秘」的力量，小微企業活力綻放

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一季度，全部工業增加值同比增長６％，顯示出工業經濟回升向好態勢。中小微企業景氣恢復、

向上發展，成為帶動整體工業經濟數據表現超預期的支撐。





《證券時報》



上海國有基金助推產業升級

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近年來，在各地大張旗鼓開展資本招商、基金招商的浪潮下，上海國有基金同樣在悄然加碼。據

上海相關部門梳理，僅上海市屬國企成立的國有基金即達３６６隻，募資規模超過５０００億元

人民幣，目前實繳資本３０００多億元人民幣，初步形成了上海國有創投的「叢林」式生態。



新「國九條」強化中介機構責任，券商積極調整響應

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新「國九條」提出，嚴把發行上市准入關，建立中介機構「黑名單」制度。多家券商投行負責人

表示，將積極響應政策要求，切實發揮資本市場「看門人」作用，為提高上市公司質量、保護投

資者權益、促進資本市場高質量發展作出積極貢獻。



積極擁抱新常態，投行依然大有可為

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Ｗｉｎｄ數據顯示，２０２３年下半年，ＩＰＯ開始收緊，當年ＩＰＯ數量下降到３１３家。今

年到目前為止，ＩＰＯ家數僅為３５家。ＩＰＯ收緊以來，券商投行業務的發展受到了一定挑戰

，從業人員的心態也有所波動。但其實，這都是正常現象，是投行業務從高速發展向高質量發展

轉變過程中所必然出現的，市場各方應逐漸適應並擁抱這一新常態。（ｌｃ）

