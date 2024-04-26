《鍾之日記》外資回心轉意，魚缸量價齊飛

《鍾之日記》４月２６日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股近日顯著回撤，中資企業股票悄然領漲環球市場，在過去五個交易日恒生指數在全球

９２個主要股指中表現最佳，恒生中國企業指數則排第二，有外媒預計外資對中國股票的興趣正

在回升。港股隨著買盤持續流入，半日升２％，午後更升破早市高位，高見１７７５８，刷新去

年１１月以來新高，全日則收報１７６５１，漲３６６點或２﹒１％。留意今日成交表現亦理想

，主板成交超過１５７２億元。



＊外資淨流入破紀錄，Ａ股報喜＊



港股表現強勁，Ａ股亦不遑多讓，陸股通全日錄得超過２２４億元人民幣的淨流入，創開通

以來新高，加上券商股炒作業績合併預期領漲，滬綜指全日收升１﹒１７％，報３０８８﹒６４

點，深成指漲２﹒１５％，創業板指更飆３﹒３４％。

今日交投顯著變旺，兩市全日成交１０８５４億元人民幣，按日暴增四成，更創３月２２日

以來新高。

回顧全周，人行公布ＬＰＲ按兵不動，加上地緣政治局勢有所緩和，導致資源股炒風平息，

滬綜指本周前兩日承接上周五（１９日）跌勢繼續走低，直至美國多家科技巨頭公布業績，美股

市場出現一波資金回吐潮，龍頭股集體下跌，有資金注意到中國市場低市值值買，消息在今日引

發Ａ股港股量價齊升的難得場面。總結滬指全星期上升０﹒７６％，連續兩周上行。



＊國聯證券併購民生證券，市值暴增四分一＊



內地券商國聯證券（０１４５６）公告引發市場狂歡。公司宣布正在籌劃擬通過發行Ａ股方

式收購民生證券約９５﹒４８％股權，並募集配套資金事項，已訂意向協議，尚處籌劃階段。內

媒報道指，國聯證券正在與民生證券各股東接洽，交易對手除了民生證券大股東國聯集團外，還

包括上海灃泉峪、西藏騰雲投資、山東省高新技術創業投資、上海張江等多家股東。

國聯證券Ａ股今日停牌，Ｈ股則全日暴升２５﹒１％，報３﹒６９元，盤中高見３﹒８８元

，刷新今年新高。至於其他中資券商股亦受刺激，中金（０３９０８）飆升１０﹒５％，中國銀

河（０６８８１）升９﹒６％，東方證券（０３９５８）升７﹒９％，華泰（０６８８６）升

７﹒７％，中信建投（０６０６６）升７﹒２％，信証（０６０３０）漲６﹒８％。

為何券商同業併購在市場上會如此轟動，原來內地券商業都有一個「華爾街」夢，希望中國

可以擁有一個規模媲美華爾街大行的中資投行，而最容易達成此夢想的方式就是合併。國務院最

新在報告中提出，要集中力量打造金融業「國家隊」，包括推進國有大型金融企業對標世界一流

金融企業，及推動頭部證券公司做強做優等，而話音剛落國聯證券便宣布併購民生證券，難怪引

發市場浮想聯翩。

然而此宗併購案有其特殊之處，事關民生證券以前是地產商「泛海系」的金融資產，後來泛

海陷入債務困難，便被「鈍刀子割肉」切碎賣出變現，所以國聯證券向同系的民生證券超過４０

個股東收購其股權，有其合理性存在，而其他券商要進行合併，無論是定價還是籌集資金的方式

，難度均不小，因此國聯證券併購民生證券案參考意義不大。



＊「日日新」日日升，商湯飆四成＊



ＡＩ龍頭商湯（０００２０）近日發布６０００億參數大模型「日日新５﹒０」，強調在知

識、數學、推理和代碼能力方面大幅提升，綜合性能全面對標ＧＰＴ－４Ｔｕｒｂｏ。

商湯今日飆４３％，收報１﹒１９元，盤中高見１﹒２３元創４個月高，股價連升五日。

商湯聯合創始人兼首席執行官徐立表示，今年外界對於ＡＩ認知出現極大變化，「去年聚焦

在模型的本身參數發布，我們今年更多的關注了行業的場景落地」。市場一直討論大模型商業化

，徐立稱，商湯將推可應用於終端設備的「端側大模型」，可以適配至手機、平板電腦及車載電

腦，例如企業以此整合提供端側擴圖服務，商湯將推出端側業務軟體開發套件（ＳＤＫ）供開發

人員使用其平台構建工具。同時，商湯亦推出企業級大模型一體機，面向金融、代碼、醫療、政

務等多個領域。

另外，百度（０９８８８）收升３﹒１％，阿里（０９９８８）升近３﹒２％。





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