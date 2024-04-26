《Ａ股焦點》保利發展飆超８％，外資行罕見看好內房前景

《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ場地產股今日急飆，保利發展（滬：６０００４８）飆

８﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）、新城控股（滬：６０１１５５）升６﹒９％，金地

集團（滬：６００３８３）漲５﹒９％，大悅城（深：００００３１）升４﹒６％，萬科Ａ

（深：０００００２）升４﹒１％，新湖中寶（滬：６００２０８）升３﹒５％。

瑞銀中國及香港房地產研究主管林鎮鴻表示，基於內地政府推出多項刺激樓市舉措，該行３

年來首次對內房前景趨向正面。林鎮鴻預計內房今年銷售降幅將放緩，當中住宅銷售面積預計會

下降７％，遠低於２０２２年２７％降幅；新開工面積降幅由２０２２年３９％，預計收窄至下

降７％。他另外預計內地一線和二線城市樓價將下跌１０％，但到２０２５年６月，樓價和新開

工量將趨向穩定，市場上過去三年被壓抑需求將捲土重來。

林鎮鴻預計，明年某個時間點內房需求及供應將恢復至歷史平均水平，在２１個主要城市擁

有較多土地儲備的房地產開發商股價或會反彈。不過他亦表示，截至今年３月，預計內地推遲和

暫停開發的住宅數量達７００萬套，所需資金逾２萬億元人民幣，內地政府需要投放更多資金。

根據資料，林鎮鴻早在去年１１月對內房行業發出正面聲音，他當時稱行業開始看到曙光，

因為當時傳出人行將分階段向政策銀行注入１萬億元人民幣的抵押補充貸款（ＰＳＬ）等工具，

用於三大工程。



＊官媒稱白名單項目融資落地仍有落差＊



不過據《中國證券報》報道，各地推送給銀行的房地產項目「白名單」，銀行業正在持續跟

進，但相比融資需求仍有一定缺口，相比已批覆的資金規模也有一定落差。據了解，整個行業目

前在篩選階段比較審慎，雖然開闢了綠色審批通道，但在資產質量方面考察得比較仔細。此外，

融資支持從審批到放款也存在時滯效應。報道引述業內人士認為，在加快推進「白名單」落地和

合理控制風險方面，銀行業需要取得平衡。（ｅｙ）

