【大國博弈】王毅晤布林肯，強調中方對中美關係「三個一以貫之」

《經濟通通訊社２６日專訊》中央電視台新媒體「玉淵譚天」發布消息，外交部長王毅今日

在北京同美國國務卿布林肯舉行會談時強調，中美是堅守穩定向前的正道，還是重蹈螺旋下滑的

覆轍，是擺在兩國面前的重大問題，考驗著雙方的誠意和能力。雙方是引領國際合作應對全球性

問題、實現雙贏多贏，還是彼此對立對抗甚至爆發衝突、導致雙輸多輸，國際社會都拭目以待。



＊中國正當發展權利遭打壓，核心利益受挑戰＊



王毅表示，在兩國元首的掌舵領航下，中美關係總體止跌企穩，雙方各領域的對話增多、合

作增多、積極面增多，兩國人民和國際社會都對此表示歡迎。但另一方面，中美關係的負面因素

仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受

到挑戰。



＊堅持合作共贏原則，主張尊重彼此核心利益＊



王毅又說，中方的態度一以貫之，始終從構建人類命運共同體的世界情懷出發看待和發展中

美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責。中方的立場一以貫之，始終堅持習近平主席提

出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，致力於推動中美關係穩定、健康、可持續發展。中方

的要求一以貫之，始終主張尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中國內政，不要打壓中國發展，

不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線。（ｒｙ）

