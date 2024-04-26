【大國博弈】習近平會見布林肯：中美兩國應做夥伴不應當對手

《經濟通通訊社２６日專訊》國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布

林肯。

習近平說，今年是中美建交４５周年，中美關係歷經風風雨雨，給兩國不少重要啟示：兩國

應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭

；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三

條大原則，這既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引。



＊望美方積極正面看待中國發展＊



習近平又指，當前世界百年變局正在深刻演進，國際形勢變亂交織，中美雙方加強對話、管

控分歧、推進合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待。中方樂見一個自信

開放、繁榮發展的美國。希望美方也能積極正面看待中國的發展。這個根本問題解決了，「第一

顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

習近平提到去年同拜登總統的會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」。過去幾個月，雙方

團隊落實兩國元首共識，在各領域保持溝通，取得了一些積極進展，但還有不少需要解決的問題

，還有進一步努力的空間。

習近平最後表示，希望布林肯今次不虛此行。（ｒｙ）

