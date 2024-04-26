  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/04/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指高開０﹒０７％，國務院提出打造金融業國家隊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》繼續關注美國國務卿布林肯今日訪華行程，此前他就中國貿易
政策向中國官員提出關切。美國核心物價一年來首次環比增長加速，交易員預計美聯儲到１２月
才啟動降息，外圍繼續走軟，滬深股市今早窄幅波動，滬綜指高開０﹒０７％，報
３０５４﹒９８點，深成指低開０﹒０６％，創業板指高開０﹒１７％，算力概念造好，日化、
物流股走低。
　　國務院報告提出，要集中力量打造金融業「國家隊」。報告內容包括研究起草加強國有金融
資本管理行動方案，推進國有大型金融企業對標世界一流金融企業；適時合理調整國有金融資本
在銀行、保險、證券等行業的比重；研究制定推進保險業等高質量發展的指導意見；推動頭部證
券公司做強做優；拓寬外源資本補充渠道；允許保險公司在銀行間債券市場發行無固定期限債券
補充資本等。
　　與此同時，內地券商合併再有新消息。國聯證券（滬：６０１４５６）公告稱，正在籌劃通
過發行Ａ股股份的方式收購民生證券控制權並募集配套資金。
　　人民銀行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，全日零投放零回籠，是連續第
九個交易日操作量完全對沖到期量。（ｅｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金