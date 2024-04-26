《Ａ股行情》滬指高開０﹒０７％，國務院提出打造金融業國家隊

《經濟通通訊社２６日專訊》繼續關注美國國務卿布林肯今日訪華行程，此前他就中國貿易

政策向中國官員提出關切。美國核心物價一年來首次環比增長加速，交易員預計美聯儲到１２月

才啟動降息，外圍繼續走軟，滬深股市今早窄幅波動，滬綜指高開０﹒０７％，報

３０５４﹒９８點，深成指低開０﹒０６％，創業板指高開０﹒１７％，算力概念造好，日化、

物流股走低。

國務院報告提出，要集中力量打造金融業「國家隊」。報告內容包括研究起草加強國有金融

資本管理行動方案，推進國有大型金融企業對標世界一流金融企業；適時合理調整國有金融資本

在銀行、保險、證券等行業的比重；研究制定推進保險業等高質量發展的指導意見；推動頭部證

券公司做強做優；拓寬外源資本補充渠道；允許保險公司在銀行間債券市場發行無固定期限債券

補充資本等。

與此同時，內地券商合併再有新消息。國聯證券（滬：６０１４５６）公告稱，正在籌劃通

過發行Ａ股股份的方式收購民生證券控制權並募集配套資金。

人民銀行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，全日零投放零回籠，是連續第

九個交易日操作量完全對沖到期量。（ｅｙ）

