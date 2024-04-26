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AH股新聞

26/04/2024 11:34

《Ａ股行情》滬指半日升０﹒７９％，外資大幅流入１３５億人民幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美股近日顯著回撤，中資企業股票悄然領漲環球市場，在過去
五個交易日恒生指數在全球９２個主要股指中表現最佳，恒生中國企業指數則排第二，有外媒預
計外資對中國股票的興趣正在回升。港股今早升近１﹒９％，Ａ股亦不遑多讓，半日內錄得超過
１３５億元人民幣的陸股通淨流入，加上券商股炒作業績合併預期領漲，滬綜指半日上升
０﹒７９％，報３０７６﹒９２點，深成指漲１﹒５１％，創業板指更飆２﹒５４％。
　　今日交投顯著變旺，兩市半日成交６３８４億元，較上日（２５日）同時段表現大增
２７﹒９％。
　　中央電視台新媒體「玉淵譚天」發布消息，中國外長王毅今日在北京同美國國務卿布林肯舉
行會談時強調，中美是堅守穩定向前的正道，還是重蹈螺旋下滑的覆轍，是擺在兩國面前的重大
問題，考驗著雙方的誠意和能力。外媒則引述布林肯表示，「我期待在這些討論中非常明確、非
常直接地說明我們有分歧的領域，以及美國的立場。」
　
＊券商憧憬合併對標華爾街，集體拉漲＊
　
　　國務院報告提出，要集中力量打造金融業「國家隊」，包括推進國有大型金融企業對標世界
一流金融企業，及推動頭部證券公司做強做優等。話音剛落，內地券商合併再有新消息。國聯證
券（０１４５６）（滬：６０１４５６）公告稱，正在籌劃通過發行Ａ股股份的方式收購民生證
券控制權並募集配套資金。
　　Ａ場券商股大受刺激，國盛金控（深：００２６７０）飆１０％漲停，方正證券
（滬：６０１９０１）升６﹒３％，首創證券（滬：６０１１３６）升５﹒５％，中金公司
（滬：６０１９９５）升４﹒７％，中國銀河（滬：６０１８８１）升４﹒６％，國金證券
（滬：６００１０９）升３﹒８％，中信證券（滬：６０００３０）升３﹒３％，中信建投
（滬：６０１０６６）升２﹒８％。
　　國聯證券Ａ股今日停牌，Ｈ股目前則暴升１５％，報３﹒４元，盤中高見３﹒８８元，刷新
今年新高。（ｅｙ）

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