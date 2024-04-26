《Ａ股行情》滬綜指午後升幅擴至１﹒２％，創業板指飆３﹒２％

《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股市場午後升幅進一步擴大，滬綜指現升１﹒１７％，報
３０８８﹒６６點，滬深３００指數升１﹒４６％，深成指漲２﹒０５％，創業板指更飆
３﹒１７％。上海Ｂ股升０﹒９５％，深圳Ｂ股升０﹒５９％。
目前陸股通錄得淨流入超過１５４億元人民幣。（ｅｙ）
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26/04/2024 13:32
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