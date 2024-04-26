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AH股新聞

26/04/2024 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收漲１﹒２％，陸股通淨流入創開通以來新高

　　《經濟通通訊社２６日報道》美股近日顯著回撤，中資企業股票悄然領漲環球市場，在過去
五個交易日恒生指數在全球９２個主要股指中表現最佳，恒生中國企業指數則排第二，有外媒預
計外資對中國股票的興趣正在回升。港股目前升超２％，Ａ股亦不遑多讓，陸股通全日錄得超過
２２４億元（人民幣．下同）的淨流入，創開通以來新高，加上券商股炒作業績合併預期領漲，
滬綜指全日收升１﹒１７％，報３０８８﹒６４點，深成指漲２﹒１５％，創業板指更飆
３﹒３４％。
　　今日交投顯著變旺，兩市全日成交１０８５４億元，按日暴增四成，更創３月２２日以來新
高。
　　回顧全周，人行公布ＬＰＲ按兵不動，加上地緣政治局勢有所緩和，導致資源股炒風平息，
滬綜指在周一（２２日）及周二（２３日）承接上周五（１９日）跌勢繼續走低，直至美國多家
科技巨頭公布業績，美股市場出現一波資金回吐潮，龍頭股集體下跌，有資金注意到中國市場低
市值值買，消息在今日引發Ａ股港股量價齊升的難得場面。總結滬指全星期上升０﹒７６％，連
續兩周上行。
　
＊券商股掀起漲停潮，中金亦爆升＊
　
　　國務院報告提出，要集中力量打造金融業「國家隊」，包括推進國有大型金融企業對標世界
一流金融企業，及推動頭部證券公司做強做優等。話音剛落，內地券商合併再有新消息。國聯證
券（０１４５６）（滬：６０１４５６）公告稱，正在籌劃通過發行Ａ股股份的方式收購民生證
券控制權並募集配套資金。
　　Ａ場券商股大受刺激，早段大幅拉漲，午後更觸發漲停潮，不止國盛金控
（深：００２６７０）、太平洋（滬：６０１０９９）、方正證券（滬：６０１９０１）、中國
銀河（滬：６０１８８１）等股價漲停，就連龍頭中金公司（滬：６０１９９５）亦加入漲停行
列。券商板塊今日平均升幅高達６﹒１％。
　　國聯證券Ａ股今日停牌，Ｈ股目前則暴升２７﹒１％，報３﹒７５元，盤中高見３﹒８８元
，刷新今年新高。（ｅｙ）
　
　
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５８４﹒２７　＋１﹒５３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０８８﹒６４　＋１﹒１７　　　　４８４１﹒６０　　
　　上證Ａ股指數　　３２３７﹒８２　＋１﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９４６３﹒９１　＋２﹒１５　　　　６０２２﹒１８　　
　　深圳創業板指數　１８２３﹒７４　＋３﹒３４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５２﹒３９　　＋１﹒９０　　　　　１﹒７５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０８０﹒８４　＋０﹒８６　　　　　１﹒１０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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