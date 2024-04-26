《滬股通》上證Ａ股指數收升１﹒１７％，陸股通流入２２４﹒５億

《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ａ股指數全日收市升１﹒１７％，報３２３７﹒８２點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘３９５﹒２２億元，
用１２４﹒７８億元或２４％，淨流入１１３﹒２億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２２４﹒５億元，創下陸股通開通以來
新高，外資連續三個交易日流入。（ｒｙ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
26/04/2024 15:08
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北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘３９５﹒２２億元，
用１２４﹒７８億元或２４％，淨流入１１３﹒２億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２２４﹒５億元，創下陸股通開通以來
新高，外資連續三個交易日流入。（ｒｙ）
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