《深股通》深成指全日升２﹒１５％，外資連續三天流入

《經濟通通訊社２６日專訊》深證成分指數全日收市升２﹒１５％，報９４６３﹒９１點。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘３９６﹒０１億元，
用近１２４億元或２４％，淨流入１１１﹒３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２２４﹒５億元，創下陸股通開通以來
新高，外資連續三個交易日流入。（ｒｙ）
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26/04/2024 15:08
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用近１２４億元或２４％，淨流入１１１﹒３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２２４﹒５億元，創下陸股通開通以來
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