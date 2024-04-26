《深股通》深成指全日升２﹒１５％，外資連續三天流入

《經濟通通訊社２６日專訊》深證成分指數全日收市升２﹒１５％，報９４６３﹒９１點。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘３９６﹒０１億元，

用近１２４億元或２４％，淨流入１１１﹒３億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２２４﹒５億元，創下陸股通開通以來

新高，外資連續三個交易日流入。（ｒｙ）

