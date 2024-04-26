《以舊換新》內地擬禁電動單車在家充電被指谷需求，當局稱防火災

《經濟通通訊社２６日專訊》電動自行車（本港稱電動單車）因充電方便、速度快、價錢廉

宜等特點，備受內地民眾歡迎，但中國工信部昨日公開「電動自行車用充電器安全技術要求」強

制性國家標準第１號修改單的徵求意見稿，規定禁用可自行接線充電的車載充電器，並要求所有

充電器都要增加耐高溫永久性標識，設過渡期６個月。

車載充電器被逐步淘汰，意味著民眾以後無法再通過家用插頭為其電動自行車的電池充電，

而必須改用換電式充電器或者使用充電樁換電。

工信部此前表示，中國是電動自行車生產、消費大國，當前全社會電動自行車保有量已達

３﹒５億輛，２０２３年全國規模以上企業累計生產電動自行車４２２８萬輛，電動自行車已成

為群眾短途出行的重要交通工具。今次發布新規，相當於一波大規模針對電動自行車的「設備更

新」，除了強制民眾換車外，還將激發市場對充電樁建設的需求，不過民間對此亦有反對聲音。

內地充電樁概念Ａ股昨日（２５日）出現一波升浪，如南京聚隆（深：３００６４４）飆升

２０％漲停，中恒電氣（深：００２３６４）升一成封板，東莞控股（深：０００８２８）漲

５﹒８％，中能電氣（深：３０００６２）升５﹒７％，通合科技（深：３００４９１）揚

５﹒１％。

內媒解讀，內地禁用車載充電器，主要原因是近來電動自行車頻頻引發火災，根據國家消防

救援局統計數據，２０２３年全國共接報電動自行車火災２﹒１萬起，相比２０２２年上升

１７﹒４％，其中八成因鋰電池在充電期間燃爆所導致。（ｅｙ）

