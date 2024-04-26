【大國博弈】內地通過關稅法，外媒分析為威懾他國勿設置貿易限制

《經濟通通訊社２６日專訊》據《新華社》報道，十四屆全國人大常委會第九次會議今早在

北京人民大會堂閉幕，會議經表決，通過了學位法，關稅法，關於修改農業技術推廣法、未成年

人保護法、生物安全法的決定。國家主席習近平分別簽署第２２、２３、２４號主席令予以公布

。

在今次通過或修訂的多項法律中，最受關注的是關稅法。中國目前未公布關稅法全文，但從

此前公布的關稅法草案中，其第１６條規定，任何國家或者地區違反與中國締結或者共同參加的

國際條約、協定，對中國在貿易方面採取禁止、限制、加徵關稅或者其他影響正常貿易的措施的

，對原產於該國家或者地區的進口貨物可以採取徵收報復性關稅等措施。

不過，在關稅法未通過前，中國可根據進出口關稅條例第１４條向其他國家或地區徵收報復

性關稅，新修訂的關稅法只是對現有條例進行補充，而非新招。外媒引述新加坡管理大學教授高

樹超表示，關稅法意義在於威懾其他人不要使用同樣的武器。

從條例用字來比較關稅法草案和進出口關稅條例，關稅法草案擴大了對徵收報復性關稅的適

用範圍，增加了「任何國家或地區違反與中國締結或者共同參加的國際條約」的部分；另外，新

法提出「可以採取徵收報復性關稅等措施」，「等」字意味著中國或將採取更多措施反制他國。

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