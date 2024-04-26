《央行動態》人行：推動金融高質量發展要穩健審慎，不急功近利

《經濟通通訊社２６日專訊》中國人民銀行黨委理論學習中心組今日在《人民日報》撰文稱

，推動金融高質量發展、建設金融強國，必須積極培育中國特色金融文化，守好中國特色現代金

融體系的根和魂：誠實守信，不逾越底線；以義取利，不唯利是圖；穩健審慎，不急功近利；守

正創新，不脫實向虛；依法合規，不胡作非為。



＊堅持穩中求進，切實維護幣值穩定和金融穩定＊



文章強調，要堅持穩中求進工作總基調，統籌好發展和安全、開放和安全，兼顧短期長期、

穩增長防風險和內外均衡，把握好穩和進的關係，切實維護幣值穩定和金融穩定。進一步完善宏

觀審慎管理體系，穩妥推進重點領域金融風險防範化解，強化金融穩定保障體系建設，牢牢守住

不發生系統性金融風險的底線。

金融行業要樹立正確的經營觀、業績觀和風險觀，既看當下，又看長遠，不貪圖短利，不急

躁冒進，不超越承受能力而過度冒險，堅持穩健審慎經營。



＊加強行業自律，堅持欠債還錢，對嚴重失信者終身禁業＊



金融行業以信用為基礎，沒有誠信寸步難行，必須堅持契約精神，恪守市場規則和職業操守

。要發揚「鐵算盤、鐵帳本、鐵規章」傳統，堅持不做假帳，做到講原則、守規矩。要加強行業

自律，堅持欠債還錢，珍惜聲譽，不當老賴，對嚴重失信者終身禁業。要進一步完善社會信用體

系建設，促進形成「守信受益 失信懲戒」社會信用環境。

此外，金融不能單純以盈利性為目標，盈利要服從功能發揮。金融行業要樹立正確的義利觀

，堅持國家利益優先、人民利益至上，增強金融產品和金融服務的多樣性、普惠性、可及性，實

現金融與經濟、社會、環境共生共榮。



＊不能搞規避監管的偽創新，及時推進新興領域立法＊



要堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，切實加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優

質金融服務，著力做好「五篇大文章」；緊緊圍繞更好服務實體經濟、便利人民群眾，在市場化

法治化軌道上推進金融創新發展，不能搞偏離實體經濟需要、規避監管的偽創新、亂創新。

要及時推進金融重點領域和新興領域立法，加大執行力度，依法將所有金融活動全部納入監

管，持續以零容忍態度嚴厲打擊非法金融活動，實現金融監管橫向到邊、縱向到底。金融管理部

門、金融機構和從業人員要牢固樹立法治意識，嚴格遵紀守法，自覺依法行政、依法經營。

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