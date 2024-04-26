《Ａ股焦點》４月總票房破廿億，五一檔破六千萬，傳媒娛樂股造好

《經濟通通訊社２６日專訊》據燈塔專業版實時數據，截止４月２６日上午１１時，

２０２４年４月總票房（含預售）突破２０億元人民幣，宮崎駿最新作品《你想活出怎樣的人生

》（港譯《蒼鷺與少年》）、美國怪獸電影《哥斯拉大戰金剛２：帝國崛起》，以及內地青年導

演顧曉剛第二部長片、「山水圖三部曲」之二《草木人間》，分列４月票房榜前三位。

另外，據燈塔專業版數據，截至４月２５日下午２時５８分，２０２４五一檔新片預售票房

（含點映）已突破６０００萬元人民幣，首部以中國維和警察為題材的國產電影《維和防暴隊》

、日本動畫電影《間諜過家家 代號：白》、香港動作電影《九龍城寨之圍城》暫列當前預售票

房前三位。

傳媒娛樂板塊造好，博納影業（深：００１３３０）漲１０％漲停，華策影視

（深：３００１３３）漲１１﹒６％，中廣天擇（滬：６０３７２１）漲７﹒７％，中文在線

（深：３００３６４）漲７％，百納千成（深：３００２９１）漲５﹒７％，萬達電影

（深：００２７３９）、海看股份（深：３０１２６２）漲５％，上海電影

（滬：６０１５９５）漲４﹒６％，幸福藍海（深：３００５２８）、橫店影視

（滬：６０３１０３）、世紀天鴻（深：３００６５４）、慈文傳媒（深：００２３４３）、金

逸影視（深：００２９０５）、唐德影視（深：３００４２６）等跟漲。（ｓｌ）

