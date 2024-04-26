《經濟時評》彭博上調今年中國經濟增長預測至４﹒７％

《經濟通通訊社２６日專訊》彭博經濟研究對２０２４年中國經濟增長預測從４﹒５％上調

至４﹒７％，仍然低於中國官方設定的５％左右增長目標。



＊內需疲弱及貨幣寬鬆政策受制約，是經濟增長重大障礙＊



彭博指出，今次小幅上調主要源於大規模政府投資推動經濟在第一季度實現了較快增長，而

財政支出有可能在今年剩餘時間推動更為強勁的復甦，但疲弱的私人需求和貨幣支持受到的制約

，將是經濟增長面臨的重大障礙。房地產市場下滑也是一項關鍵下行風險。

彭博補充稱，中國制定的２０２４年支出方案比預期的規模更大，而且第一季度ＧＤＰ顯示

支出執行情況良好，惟消費支出低迷帶來的拖累影響將難以克服。考慮到私營部門信心低迷、樓

市下滑以及貿易摩擦跡象，預測所面臨的風險偏向下行。貨幣寬鬆空間也較為有限；因要維持人

民幣匯率穩定，中國央行在放寬貨幣政策方面會受到制約。

彭博又指，上調預測的另一個原因是中國第一季度經濟增長快於預期。中國第一季度ＧＤＰ

增長５﹒３％，而彭博在２０２３年底時的預期為４﹒２％。

此外，彭博維持２０２４年中國第二、第三和第四季度的經濟增長預期，分別為４﹒９％、

４﹒５％和４﹒６％。



＊旅遊業增長強勁，但對經濟增長的推動作用或不及去年＊



彭博同時提到，雖然服務業仍然是２０２４年的亮點，尤其是旅遊業，但預計旅遊人數的增

長不會達到２０２３年的水平；當時解除防疫封控導致一波被壓抑的「報復性」需求得到釋放。

數據還顯示，今年迄今為止，主要節假日期間的人均日消費一直不穩。這意味著，旅遊業增長雖

然強勁，但對２０２４年經濟增長的推動作用可能不及２０２３年。（ｓｌ）

