【ＦＯＣＵＳ】谷歌撒糖派息，惟股息非絕對

【ＦＯＣＵＳ】派息，不派息，ｔｈａｔ＇ｓ ａ ｑｕｅｓｔｉｏｎ。強勁的利潤、破天

荒派息，推動谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ周四（２５日）盤後股價飆升。相比７００億美元回

購計劃，以及首季資本支出飆至１２０億美元，斥約２５億美元支付股息無疑只是九牛一毛，但

小小甜頭足以推動公司周五（２６日）重返２萬億美元市值俱樂部。



＊六巨頭每股收益增長率料放緩＊



Ｆａｃｅｂｏｏｋ母公司Ｍｅｔａ在２月宣布史上首次派息５０美分，以及回購５００億美

元，令盤後股價一度狂飆１５％；如今，「照辦煮碗」的谷歌亦宣布史上首次派息２０美分，以

及回購７００億美元，刺激盤後股價直線上衝１３％，一度企上１８０美元新高。

除了派息幾十年到逾十年不等的蘋果、微軟、英偉達，年初加入派息的Ｍｅｔａ，以及最新

的Ａｌｐｈａｂｅｔ，市場最新焦點落於從未派息的最後一隻科技股巨頭－－亞馬遜。

不過，派息為股東帶去現金流，被視作公司業務穩定成熟之餘，某程度亦被視作公司不再擁

有高回報投資選項的標誌。瑞銀就最新下調上述６間公司的評級從「增持」至「中性」，原因是

預計其每股收益增長率將從４２％放緩至１６％。



＊巴郡從不派息，Ｍｅｔａ先飆後回＊



Ａ股一眾從不派息的「鐵公鷄」企業屢遭中證監敲打，但令不少人意外的是，「股神」巴菲

特旗下的巴郡亦從不派息（除了１９６７年的１０美分）。對此，他解釋，一家盈利的公司可以

通過過多種方式分配收益，但首先應審查能開疆拓土、提高效率、擴大優勢的再投資的可能性。

他甚至不諱言，想擁有股息，就直接出售部分股票，這樣會產生更高的複利。

Ｍｅｔａ、Ａｌｐｈａｂｅｔ相繼宣布啟動派息，或是在激烈行業競爭、巨額資本支出之下

，拉攏投資者的策略；不過，即使Ｍｅｔａ在２月２日宣布派息次個交易日股價飆升２０％，但

最新股價已較當天回吐７％。



＊股票總回報重要性勝過股息率＊



此外，從２０２０年初匯豐突宣布停止派息掀起千層浪，到萬科月初宣布上市以來首次停派

末期息，觸發股價暴跌，都足見一旦啟動派息，清晰、一致、可預見的原則就至關重要，

成長股投資者之父費雪（Ｐｈｉｌｉｐ Ｆｉｓｈｅｒ）就形容，想經營一家成功的餐廳，

可以提供招牌漢堡，亦可以中餐為特色，但不要指望在兩者之間隨意切換並留住其中任何一個食

客，說明反覆無常的股息政策只會趕走潛在的投資者。

財力雄厚的科技股巨頭以小小零頭派息固然皆大歡喜，但對投資者而言，核心原則仍是股票

總回報遠較股息率重要。

