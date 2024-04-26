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AH股新聞

26/04/2024 18:18

【大國博弈】習近平：中美要有大國胸懷擔當，為各國發展創造機會

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布
林肯。據《央視新聞》報道，習近平強調，大國要有大國的樣子，要有大國的胸懷和擔當。中美
兩國應該為此作出表率，為世界和平承擔責任，為各國發展創造機會，為全球提供公共產品，為
世界團結發揮積極作用。
　
＊習近平重申競爭應該是共同進步，而非零和博弈＊
　
　　習近平表示，三周前與美國總統拜登通了電話，談了對今年穩定發展中美關係的考慮，提出
了雙方應該以和為貴、以穩為重、以信為本，還強調過「得其大者可以兼其小」。習近平又指，
此前同拜登舊金山會晤時，提出了共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、
共同承擔大國責任、共同促進人文交流５根支柱。習近平強調，這是中美關係這座大廈應該有的
四樑八柱，大的原則定了，其他問題就好辦。
　　習近平指出，中方願意合作，但合作應該是雙向的。中國不怕競爭，但競爭應該是共同進步
，而不是零和博弈。中方堅持不結盟，美方也不要搞「小圈子」。雙方都可以有自己的朋友和夥
伴，不要針對對方，不要反對對方，不要損害對方。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，
希望美方也能積極正面看待中國的發展。
　　習近平並以「不日進，則日退」來形容中美關係，指中美關係企穩的勢頭來之不易，希望雙
方團隊繼續努力，積極落實他與拜登達成的「舊金山願景」，使中美關係真正穩下來、好起來、
向前走。
　
＊布林肯稱不尋求「新冷戰」，不尋求遏制中國發展＊
　
　　報道引述布林肯稱，自拜登與習近平舊金山會晤以來，雙方在兩國交往、禁毒、人工智能、
人文交流等領域合作取得積極進展。當今世界面臨很多復雜挑戰，都需要美中兩國合作應對。布
林肯又指，訪華期間所接觸到的美國各界在華人士，也都希望看到美中關係改善。美方不尋求「
新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求遏制中國發展，不尋求通過同盟關係反對中國，無意同
中國發生衝突。美方堅持一個中國政策，希望同中方保持溝通，認真落實兩國元首達成的舊金山
共識，尋求更多合作，避免誤解誤判，負責任地管控分歧，推動美中關係實現穩定發展。
（ｓｌ）

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