《中國房產》浙江麗水擬向個人出售微小宅地，業主可自定戶型建房

《經濟通通訊社２６日專訊》浙江麗水市擬向個人出售微小宅地，讓「地主」可以按照自己

喜愛的戶型和風格類型自建房屋，建成後還可以轉售。浙江麗水市新聞傳媒中心認證的微信公號

「麗水人居」近日發布消息稱，該市蓮都區碧湖新城１６畝低密度項目擬出讓並支持「定制化」

方案，正徵集公眾意向。出讓方案顯示，公眾可以單獨或多人聯合拿地建房，如多人組團競買，

建成後分別認領房屋，辦理各自產權證，每套房子產權獨立；後續支持通過二手房轉讓方式出售

給他人。



＊競拍無戶籍無人數限制，每畝起拍價約二三百萬＊



內媒《澎湃新聞》引述麗水市自然資源和規劃局蓮都分局工作人員稱，擬推出的這一土地出

讓形式仍在徵集意向中，出讓時間未定，已陸續有人表達意向並諮詢具體情況。該工作人員並介

紹稱，簡單來說，只要符合建築規劃設計條件並通過審批，無論是戶型設計、室內裝修，還是房

屋風格、外立面、庭院布局、景觀設計、內部構造等，都可以根據業主個性化需求定制。可競拍

的業主無戶籍限制，多業主聯合沒有數量上限，每畝起拍價介乎人民幣２００萬至３００萬元，

競拍成功後毋須通過成立公司的形式建房。



＊分析指個人買地建房省差價，料可盤活房地產一級市場＊



報道引述浙報傳媒地產研究院院長丁建剛分析，不經過開發商「買房」，對個人來說相當於

省下差價，還能根據意願開發設計，「這是當今樓市環境下的創新探索，可以說既有需求又有供

給」，而這種方式也為多年前試行過的個人合作建房重新打開了通道。

丁建剛並認為，拓寬土拍受眾範圍，某種程度上也能倒逼房企精心打磨產品，而從土地供應

角度，在一定程度上可以盤活一級市場；小面積地塊向個人開放土拍，也適合麗水盤活以山地、

丘陵為主的地形地貌。（ｓｌ）

