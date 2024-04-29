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AH股新聞

29/04/2024 08:35

【國務會議】李強：拿出務實舉措優化營商環境，深入推進國企改革

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李強２６日主持召開國務院常
務會議，聽取國務院辦公廳關於優化營商環境專項督查調研情況的匯報，會議指出，對督查調研
發現的問題，有關地方和部門要高度重視，聚焦促進公平競爭、保護企業合法權益、破除市場壁
壘、擴大對外開放、優化政務服務等方面存在的痛點難點，拿出務實管用的舉措，切實加以解決
。要加強跟蹤督辦，適時開展「回頭看」，確保問題全部整改到位。
　
＊對違法行為堅決查處，緊盯重點領域重點人員＊
　
　　會議審議通過《國有企業管理人員處分條例（草案）》。會議指出，要嚴格執法問責，將條
例落實與巡視整改工作結合起來，對違法行為堅決查處、嚴肅追責。強化日常監督，對照條例規
定的違法行為，緊盯重點領域重點人員，聚焦易發多發問題，抓早抓小、防微杜漸。堅持標本兼
治，深入推進國有企業改革深化提升行動，進一步健全體制機制、堵塞制度漏洞。
　
＊高風險產品要及時研究納入生產許可證管理＊
　
　　會議審議通過《關於調整完善工業產品生產許可證管理目錄的決定》。會議指出，生產許可
證制度是重要工業產品質量安全的制度保障。對涉及人民群眾生命財產安全和公共安全的高風險
產品，要及時研究納入生產許可證管理並制定實施細則，強化准入管理和源頭治理。加強證後監
管，嚴厲打擊質量安全違法違規行為，督促企業切實擔負起產品質量主體責任。對取消生產許可
證管理的工業產品，要加強質量安全風險監測，加大監督抽查力度，著力消除質量安全隱患。要
統籌用好產品３Ｃ認證、國家強制性標準等舉措，抓緊制修訂一批重點急需標準，以標準提升帶
動質量提升。

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