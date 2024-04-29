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AH股新聞

29/04/2024 08:40

《駐京專電》中證監吳清調研科企，提升對新產業新技術的包容性

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》近日中證監黨委書記、主席吳清帶隊在北
京、杭州、上海等地，圍繞落實資本市場「１＋Ｎ」政策體系、進一步全面深化改革、更好服務
新質生產力發展等主題，開展調研督導。調研中，實地走訪了４家科技創新企業，召開了５場座
談會，分別與上市公司代表、行業機構代表和部分中證監系統單位負責人深入交流，充分聽取意
見建議。
　　吳清指出，提升對新產業新業態新技術的包容性，促進新質生產力發展。中證監將主動加強
與地方黨委政府的匯報溝通，共同落實好新「國九條」提出的嚴把發行上市准入關、加大退市力
度、提高上市公司質量以及防範化解重點領域風險等工作要求。
　
＊持續抓好新「國九條」部署和「科創１６條」落實落地＊
　
　　吳清強調，上市公司實控人、高管要樹立正確的「上市觀」，增強公眾公司意識和回報投資
者意識，提升公司治理水平和規範運作水平，嚴格規範信息披露、分紅、減持等行為，弘揚企業
家精神，推動上市公司高質量發展。中證監將持續抓好新「國九條」有關部署和「科創１６條」
落實落地，深化併購重組等制度改革，支持科技型企業創新發展、做優做強，同時持續加強上市
公司監管，嚴厲打擊財務造假、違規佔用等違法違規行為，切實保護投資者合法權益。
　
＊保薦機構、會計師事務所在促進創新資本形成要發揮更大作用＊
　
　　吳清要求，保薦機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，要切實履行好「看門人」職
責，不斷提升執業質量，加強行業文化建設。要堅持守正創新，增強專業服務能力，在促進創新
資本形成、支持新質生產力發展等方面發揮更大作用。基金公司等專業投資機構要堅持理性投資
、價值投資、長期投資理念，為投資者提供更加豐富的金融產品和金融服務。

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