《駐京專電》中證監吳清調研科企，提升對新產業新技術的包容性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》近日中證監黨委書記、主席吳清帶隊在北

京、杭州、上海等地，圍繞落實資本市場「１＋Ｎ」政策體系、進一步全面深化改革、更好服務

新質生產力發展等主題，開展調研督導。調研中，實地走訪了４家科技創新企業，召開了５場座

談會，分別與上市公司代表、行業機構代表和部分中證監系統單位負責人深入交流，充分聽取意

見建議。

吳清指出，提升對新產業新業態新技術的包容性，促進新質生產力發展。中證監將主動加強

與地方黨委政府的匯報溝通，共同落實好新「國九條」提出的嚴把發行上市准入關、加大退市力

度、提高上市公司質量以及防範化解重點領域風險等工作要求。



＊持續抓好新「國九條」部署和「科創１６條」落實落地＊



吳清強調，上市公司實控人、高管要樹立正確的「上市觀」，增強公眾公司意識和回報投資

者意識，提升公司治理水平和規範運作水平，嚴格規範信息披露、分紅、減持等行為，弘揚企業

家精神，推動上市公司高質量發展。中證監將持續抓好新「國九條」有關部署和「科創１６條」

落實落地，深化併購重組等制度改革，支持科技型企業創新發展、做優做強，同時持續加強上市

公司監管，嚴厲打擊財務造假、違規佔用等違法違規行為，切實保護投資者合法權益。



＊保薦機構、會計師事務所在促進創新資本形成要發揮更大作用＊



吳清要求，保薦機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，要切實履行好「看門人」職

責，不斷提升執業質量，加強行業文化建設。要堅持守正創新，增強專業服務能力，在促進創新

資本形成、支持新質生產力發展等方面發揮更大作用。基金公司等專業投資機構要堅持理性投資

、價值投資、長期投資理念，為投資者提供更加豐富的金融產品和金融服務。

