《駐京專電》證監離職人員禁令升級，十年內禁入股、直系親屬入圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中證監升級離職人員禁令，進一步加強中

證監系統離職人員入股擬上市企業的管理，發行監管崗位和會管幹部離職人員入股禁止期從三年

拉長至十年，離職人員監管範圍亦擴大至父母、配偶、子女及其配偶。

中證監就《中證監系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）》公開徵求意見，意見反

饋截止時間為２０２４年５月１１日。《規定》新增三方面規定，一是拉長發行監管崗位和會管

幹部離職人員的入股禁止期，在離職人員離職前三年內曾任職發行監管崗位的，或者離職前屬於

會管幹部的，入股禁止期為離職後十年內。

二是擴大離職人員監管範圍。將從嚴審核的範圍從離職人員本人擴大至離職人員及其父母、

配偶、子女及其配偶。

三是細化中介機構核查要求。根據審核實踐及復核關注問題，在中介機構應對離職人員入股

擬上市企業相關事項開展全面核查，做到程序完備、依據充分、結論明確。

中證監表示，《離職人員監管規定》的發布意在從嚴從緊整治政商「旋轉門」，嚴防離職人

員利用在職時公權力、離職後影響力獲取不當、不法利益。下一步將繼續嚴把入口關，加強與紀

檢監察部門協作，發現違法違紀線索的堅決移交有關部門處理，維護公平公正公開的發行監管秩

序。

