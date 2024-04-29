《以舊換新》人行等四部委：提升金融支持以舊換新的能力和質效

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》人行、發改委、財政部、金監總局聯合召

開大規模設備更新和消費品以舊換新金融工作推進會。會議強調，推動大規模設備更新和消費品

以舊換新，要堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落後，堅持標準引領、有序提升。

在遵循市場規律的基礎上，政府出台激勵政策，金融機構自主決策、自擔風險，按照市場化、法

治化原則發放貸款，切實提升金融支持大規模設備更新和消費品以舊換新的能力和質效。



＊加快項目對接，積極滿足重點領域融資需求＊



人行行長潘功勝，發改委副秘書長肖渭明，財政部副部長廖岷，金監總局副局長周亮出席會

議並講話。會議要求，各金融機構要增強責任意識，加強統籌協調，確保政策落實落細。要盡快

建立行內工作機制，細化實化目標任務，完善配套制度措施，優化業務辦理流程。要加強與行業

主管部門溝通，找準工作重點，加快項目對接，積極滿足重點領域融資需求。要不斷完善綜合金

融服務，推動金融支持大規模設備更新和消費品以舊換新工作取得實效。

國家開發銀行、工商銀行、建設銀行、興業銀行主要負責人作了經驗交流。２１家全國性金

融機構主要負責人，國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、交通運輸部、農業農

村部、中國人民銀行、審計署、金融監管總局相關司局負責人參加會議。

