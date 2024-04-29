《汽車新勢力》李強調研北京車展，籲保持住新能源車發展優勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李強昨日（２８日）在

２０２４北京國際汽車展覽會調研。他強調，要大力發展智能網聯新能源汽車，堅持以科技創新

引領產業創新，深化拓展開放合作，促進汽車產業高端化、智能化、綠色化升級，更好滿足和創

造市場需求。

李強來到北京車展展館，其參觀的車企展區包括東風集團（００４８９）、比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）、上汽集團（滬：６００１０４）與阿里巴巴

（０９９８８）等合作開發的智己汽車、百度（０９８８８）和吉利（００１７５）合作開發的

極越汽車、寶馬、吉利、小米（０１８１０）、賽力斯（滬：６０１１２７）、小鵬

（０９８６８）等。李強到場察看參展車型和技術展示，與相關企業負責人交流，詳細詢問研發

、生產、銷售等情況。

值得一提的是，李強同日還在釣魚台國賓館會見特斯拉首席執行官馬斯克，據報馬斯克突然

訪華，是為尋求推動特斯拉旗下的完全自動駕駛（ＦＳＤ）系統在華落地，並冀獲准將在中國收

集的數據轉移到國外。



＊汽車產業轉型升級有十分廣闊的發展前景＊



李強表示，看了車展感到很受鼓舞，中國的智能網聯新能源汽車發展勢頭強勁，特別是依托

完備的產業體系、持續的創新投入，在市場競爭、開放合作中形成了領先優勢，要繼續努力，把

這一優勢保持住、發展好。

他指出，當今的汽車產品與過去已大不一樣，已經不是一個單純的交通工具，而是各種技術

綜合運用的復合系統。智能網聯新能源汽車堪稱是集機械、電子、計算、感知、視聽、儲能等多

項技術為一體的「大號終端」，成為汽車產業轉型升級的主要方向，有十分廣闊的發展前景。希

望廣大車企以創新為動力、以需求為導向、以品質為根本，加快關鍵核心技術攻關，強化產業鏈

協同，提升智能製造水平，同時加強前瞻性技術研發布局，推動汽車產業不斷提質升級，為全球

綠色低碳轉型作出積極貢獻。



＊促進中外車企交流合作，落實好支持購買使用政策＊



李強強調，當前中國和全球新能源汽車市場都在持續增長，具有巨大的需求空間。智能網聯

新能源汽車一定程度上也是全球產業合作的產物，未來發展更加需要各方發揮優勢、深化分工協

作。中國將進一步推進全國統一大市場建設，擴大高水平對外開放，繼續放寬市場准入，推進貿

易投資自由化便利化，一視同仁對待內外資企業，促進中外車企在資本、技術、管理、人才等方

面開展更廣泛交流合作，共享中國市場機遇，在科技革命和產業變革中共同發展、互利共贏。

李強指出，當前中國正在開展新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。要更好發揮汽車產

業在擴投資、促消費方面的帶動作用，讓更多優質汽車產品進入居民生活。要落實好支持購買使

用政策，加快構建充電基礎設施網絡體系，多措並舉優化消費環境、激發消費熱情，更大程度釋

放汽車等大宗商品消費潛力。

