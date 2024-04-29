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AH股新聞

29/04/2024 09:02

《汽車新勢力》馬斯克突訪華傳尋求特斯拉ＦＳＤ落地，獲李強接見

　　《經濟通通訊社２９日專訊》特斯拉公司首席執行官馬斯克昨日（２８日）突然訪華，並於
當日下午在釣魚台國賓館拜見國務院總理李強，《路透》引述知情人士稱，馬斯克尋求推動特斯
拉旗下的完全自動駕駛（Ｆｕｌｌ－Ｓｅｌｆ　Ｄｒｉｖｉｎｇ，　ＦＳＤ）系統在華落地，並
冀獲准將在中國收集的數據轉移到國外，用以訓練自動駕駛技術算法。
　　自２０２１年以來，特斯拉根據中國監管機構的要求，把在中國收集的所有數據存儲在上海
，並未將任何數據轉移到美國，而特斯拉四年前公布的自動駕駛軟件未曾在內地推出。
　　中方引述李強在會見馬斯克時指出，外資企業是中國發展不可或缺的重要的參與者、貢獻者
，中國的超大規模市場將始終向外資企業敞開。中方言出必行，將在擴大市場准入、強化服務保
障等方面繼續下功夫，為外資企業提供更優的營商環境、更有力的綜合支持，讓各國企業安心、
放心地投資中國，更好實現互利共贏。
　　李強表示，中美兩國經濟深度融合，你中有我、我中有你，彼此都可以從對方發展中獲益。
特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功範例。事實表明，平等合作、互利共贏才最符合兩
國的根本利益，也是兩國人民的共同期盼。希望美方同中方更多相向而行，遵照兩國元首的戰略
引領，推動中美關系持續穩定發展，更好惠及兩國和世界人民。
　　馬斯克表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，這得益於中國團隊的勤勞智慧
。特斯拉願同中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。
　　另據《中央電視台》指，馬斯克是應中國貿促會的邀請前往北京訪問的，並且曾與貿促會會
長任鴻斌舉行會晤，雙方就下一步合作等議題進行了對話交流。（ｅｗ、ｅｙ）

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