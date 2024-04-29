《駐滬專電》滬港達成一系列科創合作成果，涉及人工智能等領域

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》滬港兩地多個科創主體近日在香港召開的

「滬港科技創新對話」活動上簽約合作，涉及人工智能、智慧城市、生物醫藥、智庫合作、金融

科技等重點領域。

具體來說，上海感染與免疫科技創新中心與香港大學當代中國與世界中心共同簽署了《關於

合作開展氣候變化與傳染病聯合研究的協議》，雙方將就氣候變化對於傳染病的傳播流行的潛在

影響，病原體在不同地域間的傳播，氣溫的變化可能還會導致更多的抗生素耐藥細菌等方面開展

聯合研究。

上海交通大學與香港城市大學簽署《關於聯合推動科技創新的戰略合作協議》，雙方將圍繞

重大科技創新、戰略性新興產業培育和重要產業創新升級等方向，提升兩校科技成果轉化效能。

上海臨港經濟發展集團與香港物流機械人研究中心簽署關於「香港物流機械人研究中心上海

實驗室」項目的戰略合作協議。

上海科學技術交流中心、上海市科技創業中心、國家技術轉移東部中心與香港數碼港管理有

限公司、滬港社團總會、上海香港聯會簽署《滬港科技創新交流合作備忘錄》。六方將圍繞生物

科技、人工智能、金融科技、智慧城市、綠色技術、先進製造等重點領域，深化工作機制，發揮

各自優勢與資源，積極開展兩地科研合作與人才培養、創業服務與聯合孵化、推動科技與產業對

接、政策推介與交流互訪等，促進滬港兩地科技創新和產學研合作。

上海市科學研究所與團結香港基金公共政策研究院續簽《滬港科技智庫戰略合作協議》，雙

方將繼續圍繞區域創新、科技創新政策、科技金融、科技人才等領域開展合作研究、資源共享和

交流互訪。

中電金信數字科技集團與香港應用科技研究院簽署戰略合作協議，合作主要聚焦在生成式人

工智能平台和金融科技領域的合作研發、促進兩地科研成果育成及孵化、人才交流等方面。同時

，該集團還與香港大學－渣打慈善基金金融科技學院簽署戰略合作協議，將圍繞大模型等人工智

能技術領域開展合作，將人工智能、大數據等信息技術與金融科技深度融合，加速整個金融產業

的智能化升級步伐。

上海技術交易所與香港數字資產交易所共同啟動了「上技所跨境技術貿易港澳服務中心」，

該服務中心將以香港為基地，為全球跨境技術貿易提供各類技術交易及配套科技金融服務。

香港大學、復旦大學和國家技術轉移東部中心共同發起成立「滬港技術轉移合作網絡」，旨

在建立滬港技術轉移常態交流機制，通過多種形式探索滬港技術轉移合作新路徑，包括雙向設立

滬港創新協力新空間、搭建滬港科技成果信息共享平台、建立滬港高校互訪互學機制、共同開發

技術轉移課程、共同組織重要會議活動等，營造開放協同、互利共贏的創新創業生態。

