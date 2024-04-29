《中國要聞》「五一」臨近國內機票價格下跌

《經濟通通訊社２９日專訊》隨著國內「五一」假期臨近，市場原本預計假期內民航和鐵路

出行人數都將打破歷史最高紀錄，在航空公司投入大量運力後，現實卻是機票出售不及預期，導

致價格卻大幅跳水。

攜程旗下的航空數據平台ＦｌｉｇｈｔＡＩ數據顯示，截至４月２７日零時，預計４月２８

日至５月６日境內經濟艙平均含稅票價為９６９﹒９元（人民幣．下同），環比降２﹒３６％，

比１２天下降１２﹒３８％，同比跌３﹒７８％，比２０１９年同期上升１８﹒５％。

另據飛常准數據監測，截至４月２６日１７時，近７天搜索五一國內經濟艙機票不含稅均價

為８５２元，同比跌１﹒１３％，周環比跌２２％。多個熱門航線５月１日價格並未上漲，仍有

低價直飛機票，如上海至烏魯木齊票價６９０元起，上海至北京票價４６０元起，廣州至北京票

價５３０元起。攜程數據顯示，截至４月２５日，五一假期境內航班單程均價同比下降５％。

一名飛常准員工表示，此番降價是因為「航空公司運力投入太大，預期太高。」航司會根據

航班實際銷售情況調整票價，當售票情況未達預期，航司就會通過降價提高客座率。有業內人士

表示，已有航司接到旅客電話要求退差價，這樣會導致旅客觀望情緒嚴重，愈觀望愈降價，愈降

價愈觀望，形成惡性循環。（ｌｃ）

