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AH股新聞

29/04/2024 11:49

《中國要聞》「五一」臨近國內機票價格下跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隨著國內「五一」假期臨近，市場原本預計假期內民航和鐵路
出行人數都將打破歷史最高紀錄，在航空公司投入大量運力後，現實卻是機票出售不及預期，導
致價格卻大幅跳水。
　　攜程旗下的航空數據平台ＦｌｉｇｈｔＡＩ數據顯示，截至４月２７日零時，預計４月２８
日至５月６日境內經濟艙平均含稅票價為９６９﹒９元（人民幣．下同），環比降２﹒３６％，
比１２天下降１２﹒３８％，同比跌３﹒７８％，比２０１９年同期上升１８﹒５％。
　　另據飛常准數據監測，截至４月２６日１７時，近７天搜索五一國內經濟艙機票不含稅均價
為８５２元，同比跌１﹒１３％，周環比跌２２％。多個熱門航線５月１日價格並未上漲，仍有
低價直飛機票，如上海至烏魯木齊票價６９０元起，上海至北京票價４６０元起，廣州至北京票
價５３０元起。攜程數據顯示，截至４月２５日，五一假期境內航班單程均價同比下降５％。
　　一名飛常准員工表示，此番降價是因為「航空公司運力投入太大，預期太高。」航司會根據
航班實際銷售情況調整票價，當售票情況未達預期，航司就會通過降價提高客座率。有業內人士
表示，已有航司接到旅客電話要求退差價，這樣會導致旅客觀望情緒嚴重，愈觀望愈降價，愈降
價愈觀望，形成惡性循環。（ｌｃ）

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