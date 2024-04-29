《國企紅籌》北京北辰（００５８８）首季盈轉虧蝕１﹒７４億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》北京北辰實業（００５８８）（滬：６０１５８８）公布，截

至２０２４年３月３１日止首季淨虧損１﹒７４億元（人民幣．下同），而對上一年同期純利

３２６６﹒９萬元；每股基本虧損５分。

期內營業總收入１７﹒２３億元，按年跌５８﹒８％。（ｈｐ）



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