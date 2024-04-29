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AH股新聞

29/04/2024 18:25

《國企紅籌》北京北辰（００５８８）首季盈轉虧蝕１﹒７４億人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》北京北辰實業（００５８８）（滬：６０１５８８）公布，截
至２０２４年３月３１日止首季淨虧損１﹒７４億元（人民幣．下同），而對上一年同期純利
３２６６﹒９萬元；每股基本虧損５分。
　　期內營業總收入１７﹒２３億元，按年跌５８﹒８％。（ｈｐ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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