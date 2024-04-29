《國企紅籌》國泰君安：首季純利跌１８﹒１％至２４﹒９億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）公布，截至
２０２４年３月３１日止首季純利２４﹒８９億元（人民幣．下同），按年跌１８﹒１％；每股
基本盈利２６分。
期內營業總收入７９﹒８３億元，跌１４％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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29/04/2024 18:29
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