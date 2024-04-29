《國企紅籌》上海復旦（０１３８５）首季純利跌１４﹒３５％

《經濟通通訊社２９日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，截至今

年３月３１日止首季純利約１﹒６１億元（人民幣．下同），跌１４﹒３５％，每股盈利２０分

。

期內，收入約８﹒９３億元，按年升１０﹒３％。產品綜合毛利率由上年同期的

６６﹒７７％降低至 ５６﹒６５％，但較２０２３年第四季度提升６﹒９８個百分點。

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