《國企紅籌》上海復旦（０１３８５）首季純利跌１４﹒３５％

《經濟通通訊社２９日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，截至今
年３月３１日止首季純利約１﹒６１億元（人民幣．下同），跌１４﹒３５％，每股盈利２０分
。
期內，收入約８﹒９３億元，按年升１０﹒３％。產品綜合毛利率由上年同期的
６６﹒７７％降低至 ５６﹒６５％，但較２０２３年第四季度提升６﹒９８個百分點。
（ｋｋ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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29/04/2024 18:52
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。
期內，收入約８﹒９３億元，按年升１０﹒３％。產品綜合毛利率由上年同期的
６６﹒７７％降低至 ５６﹒６５％，但較２０２３年第四季度提升６﹒９８個百分點。
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