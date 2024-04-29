工行（０１３９８）首季純利８７６﹒５億人幣，按年跌２﹒８％

《經濟通通訊社２９日專訊》工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，根據國際會
計準則，今年第一季純利為８７６﹒５３億元（人民幣．下同），按年跌２﹒７８％，每股基本
盈利０﹒２４元。
期內，集團營業收入２１０１﹒６５億元，按年下跌３﹒８％；利息淨收入１６１４﹒０１
億元，下降４﹒１６％。年化淨利息收益率（ＮＩＭ）１﹒４８％。
此外，非利息收入４８７﹒６４億元，下降２﹒５７％，其中，手續費及佣金淨收入
３９３﹒４２億元，下降２﹒８３％，營業費用（不含稅金及附加）４５７﹒８９億元，增長
０﹒７８％。成本收入比２１﹒７９％。
截至今年第一季末，股東權益合計約３﹒８８萬億元，比上年末增長２﹒６５％。按照貸款
質量五級分類，不良貸款餘額３７０８﹒８８億元，比上年末增加１７３﹒８６億元，不良貸款
率１﹒３６％，與上年末持平。撥備覆蓋率２１６﹒３１％，上升２﹒３４個百分點。核心一級
資本充足率１３﹒７８％，一級資本充足率１５﹒１８％，資本充足率１９﹒２１％，均滿足監
管要求。（ｋｋ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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