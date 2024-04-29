東方證券（０３９５８）首季純利按年跌３８％至８﹒９億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）公布，截至

２０２４年３月３１日止首季純利８﹒８６億元（人民幣．下同），按年跌３７﹒９４％，每股

基本盈利１０分。（ｂｎ）



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