《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強稱大力發展智能網聯新能源車

《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國資委：靈活運用多種方式發展戰新產業

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「各中央企業、各地要在抓重點的同時，全面落實好本單位實施方案和工作台賬，確保今年年底

前完成７０％以上主體任務。」國務院國資委副主任王宏志２８日在湖南株洲召開的國有企業改

革深化提升行動現場推進會上表示，要靈活運用併購重組、上市融資、產業協同、聯合攻關等方

式發展戰略性新興產業。



制度環境不斷完善，境外上市回暖

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出門問問、茶百道、天津建發登陸港交所；思宏國際、移動財經登陸納斯達克；小馬智行、虎虎

科技等收到境外發行上市備案通知書，近一周，多家企業境外ＩＰＯ的消息傳來，釋放出企業境

外上市的暖意。



商務部出台數字商務三年行動計劃

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商務部近日發布《數字商務三年行動計劃（２０２４－２０２６年）》，提出推動商務各領域數

字化發展的具體舉措。商務部電子商務司負責人表示，下一步，將指導地方商務主管部門做好文

件落實和政策落地，全面提升商務各領域數字化發展水平，推動中國數字經濟做強做優做大。





《上海證券報》



國有企業改革深化提升行動再作部署

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「現在是４月末，從改革深化提升行動三年期限算，還有兩個月就到一半的時點，時間緊迫、任

務繁重，務必要加速加力推進。」４月２８日，國務院國資委副主任王宏志在國務院國資委召開

的國有企業改革深化提升行動現場推進會上強調，各中央企業、各地要確保今年年底完成７０％

以上主體任務。



「黑名單」制度強化發行上市全鏈條監管

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新「國九條」相較於２００４年和２０１４年的兩份「國九條」，在多方面呈現出顯著變化，最

引人矚目的是對資本市場監管體系全面升級。其中，建立中介機構「黑名單」制度，無疑將成為

提升市場監管效率、促進中介機構歸位盡責、震懾違法違規行為的重要舉措。



一季度規模以上工業企業利潤同比增４﹒３％

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國家統計局２７日發布的數據顯示，一季度規模以上工業企業利潤保持恢復態勢，由去年全年下

降２﹒３％轉為同比增長４﹒３％，實現連續三個季度增長。專家分析，一季度企業盈利增速表

現出韌性，與新質生產力相關的行業如汽車、通用設備製造等表現較好。下一步隨著支持性政策

落地，工業企業效益恢復有望延續。





《證券時報》



大力發展智能網聯新能源汽車，更好滿足市場需求

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國務院總理李強２８日在２０２４北京國際汽車展覽會調研。他強調，要大力發展智能網聯新能

源汽車，堅持以科技創新引領產業創新，深化拓展開放合作，促進汽車產業高端化、智能化、綠

色化升級，更好滿足和創造市場需求。



靈活運用上市重組等方式發展戰略性新興產業

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新一輪國企改革又有新動向。４月２８日，國務院國資委在湖南株洲召開國有企業改革深化提升

行動現場推進會。會議通報了新一輪國企改革的最新進展，並就深化國企改革推動發展新質生產

力的重點、優化改革組織推進機制等內容作出新安排。



加快項目對接，積極滿足重點領域融資需求

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為貫徹黨中央、國務院決策部署，落實《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》要求

，近日，人行、發改委、財政部、金融監管總局聯合召開大規模設備更新和消費品以舊換新金融

工作推進會。（ｌｃ）

