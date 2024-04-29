《神州經脈》特斯拉ＦＳＤ有望落地，成都不再限購，中金傳減薪

《神州經脈》外資「換乘」投資中國股市勢頭仍猛，即使最新經濟數據反映中國今年初的強

勁增長恐難以持續，但資金熱情不變，今日（２９日）陸股通淨流入Ａ股規模達１０８﹒９２億

元（人民幣．下同），雖然顯著低於上周五（２６日）創新高的２２４﹒５億元，但仍然屬２月

以來較高水平，兩市成交額１２１１１億元，再破萬億，較上日增１１﹒６％，刷新自今年２月

２８日以來新高。

地產股受利好帶動爆發，加上保險股績後領漲，滬綜指全日收升０﹒７９％，報

３１１３﹒０４點，重上三千一關，盤中更高見３１１９﹒６９點，創去年９月２８日以來新高

，深成指漲２﹒２２％，創業板指更飆升３﹒５％，全日超過４３００隻股份上漲。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４６７，較上個交易日４時３０分收盤

價小跌４點子，全日在７﹒２４００至７﹒２４７１之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１０６６，較上個交易日跌１０點子，創２月２８日以來兩個月新低，與市場預測偏離擴至

逾１５１０點，上個交易日報７﹒１０５６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國外交部發言人華春瑩宣布，應法國總統馬克龍、塞爾維亞總統武契奇、匈牙利總統舒

尤克和總理歐爾班邀請，國家主席習近平將於５月５日至１０日對上述三國進行國事訪問。今年

是中法建交６０周年。此前有外媒引述消息報道指，習近平將於５月初出訪巴黎會見馬克龍，是

習近平自新冠疫情後首次出訪歐洲。



２﹒ ３月內地規模以上工業企業利潤同比下降３﹒５％，是自２０２３年８月以來首次由正轉

負，加上同月出口數據意外下滑、通縮壓力重現，外界擔憂中國出口部門增長後勁不繼，為全年

經濟增長達標增添不確定性。明日（３０日）中國將公布４月官方及財新製造業ＰＭＩ指數，機

構料數據將回落。



３﹒ 特斯拉ＣＥＯ馬斯克旋風訪華不足２４小時，獲國務院總理李強接見，據報其此行是尋求

在中國落地特斯拉的完全自動駕駛（ＦＳＤ）功能。中汽協連同國家計算機網絡應急技術處理協

調中心期間發布了《關於汽車數據處理４項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，顯示特斯拉

的兩款車型符合汽車數據安全４項合規要求，據指這有利於全面解除對特斯拉等智能汽車的禁行

禁停限制。另據內媒報道，特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖，用於中國版ＦＳＤ

功能。對於特斯拉ＦＳＤ能否入華，中國外交部發言人林劍回應稱，作為原則，再次重申，中國

致力於高質量發展，堅定奉行合作共贏的開放戰略，持續建設市場化、法治化、國際化的一流營

商環境，積極促進外商投資，高度重視外資企業的相關訴求，切實保護外資企業的合法權益。



４﹒ 四川省會成都市宣布，今日起全市範圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再

限制購買套數；同時，全市商品住房項目不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。目前全國已

有約３５城放鬆限購政策，有分析認為，二線城市將跟隨放開政策。另外，深圳日前發起名為「

換馨家」的商品房「以舊換新」活動，官宣１３個「以舊換新」的房地產項目名單，意味繼多個

二三線城市後，一線城市也開始加入住房「以舊換新」行列，而據報廣州相關部門也正對房地產

企業的參與意願進行摸底。



５﹒ 內地五一假期將至，交通運輸部初步預測，今年五一假期期間日均全社會跨區域人員流動

量達２﹒７億人次以上，超過２０２３年、２０１９年同期水平，其中自駕出行比例將達到八成

左右。交通部並預計，五一假期全國高速公路日均流量約為６３５０萬輛，約為平日流量的

１﹒８倍。另外，鐵路五一小長假運輸今日全面啟動，自４月２９日至５月６日共８天，國鐵集

團預計全國鐵路發送旅客１﹒４４億人次，日均發送旅客１８００萬人次。



６﹒ 中國最大券商之一、有「投行貴族」之稱的中金據報縮減工資支出。《路透》報道，中金

公司已將境內投資銀行家的基本工資削減多達２５％，即時生效，有些員工已於上周五（２６日

）收到減薪通知，報道預計受影響員工超過２０００人，另外中金至今仍未公布２０２３年的員

工獎金。報道還引述消息指，中金也正在考慮裁減其在香港的投行部門員工規模。



７﹒ 國家能源局表示，今年以來電力消費延續快速增長態勢，一季度全社會用電量２﹒３４萬

億千瓦時，預計今年度夏期間全國用電負荷快速增長，最高負荷同比增長超過１億千瓦，電力保

供面臨著一定壓力，如出現極端、災害性天氣，電力供應緊張的情況可能進一步加劇。能源局並

指，將全力保障電力系統安全穩定運行和電力可靠供應，堅決守住不發生大面積停電事故、不發

生大面積拉閘限電的底線。



８﹒ 國民黨立法機關黨團召集人傅崐萁２６日至２８日率團訪問大陸，期間與多名大陸官員會

面，北京藉機公布多項惠台措施，包括開放福建赴馬祖旅遊及批准台灣文旦柚等農漁產品輸入。

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