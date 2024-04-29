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AH股新聞

29/04/2024 10:03

《Ａ股焦點》金地飆６％新城控股升４％，成都解除限購令觸發利好

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地樓市復甦未見曙光，再有主要城市全面放開限購。四川省
會成都市宣布，今日起全市範圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數
；同時，全市商品住房項目不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。
　　地產股急漲，大悅城（深：００００３１）升６﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）升
６﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）股價飆５﹒５％，新城控股（滬：６０１１５５）升
４﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）升３﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）漲
３﹒４％，華僑城Ａ（深：００００６９）升３﹒２％，新湖中寶（滬：６００２０８）升
２﹒９％。
　　內地二三線城市解除限購令已是大勢所趨，據諸葛數據研究中心不完全統計，自去年以來，
截至今年４月２８日，全國已有約３５城放鬆限購政策，其中有合肥、昆明、蘇州、長沙等２２
城全面放鬆限購。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉對媒體指出，隨著一季度新
房市場不及預期，全域退出限購，這是近段時間二線城市的共同選擇，預計接下來會覆蓋到其他
城市。（ｅｙ）

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