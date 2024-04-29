《駐滬專電》上海一季度新發放企業貸款加權平均利率處於歷史低位

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》人行上海總部調查統計研究部主任呂進中

昨日在人行上海總部新聞發布會上表示，第一季上海金融運行總體呈現「增速有所回升、結構持

續優化、利率穩中有降」的良好態勢。

呂進中指，３月末，上海市本外幣貸款餘額１１﹒６６萬億元（人民幣．下同），同比增長

７﹒８％；月末增速環比提高０﹒８個百分點，為２０２３年６月以來高點。

其中，受資本市場回暖和利差、匯差等因素影響，非銀行業金融機構貸款和境外貸款較快增

長。３月末，非銀行業金融機構貸款和境外貸款餘額分別同比增長８﹒７％和２４﹒２％，分別

為近一年來和近２６個月以來高點。

融資成本穩中有降。３月上海新發放企業貸款加權平均利率為３﹒２３％，同比下降３５個

點子，處於歷史低位，也是全國最低地區之一。其中，小微貸款加權平均利率為３﹒５％，同比

下降４７個點子。

此外，一段時間以來廣為市場熱議的存款定期化趨勢，顯現出減弱勢頭。「在存款利率持續

下降的背景下，居民對理財的接受程度在提高。」呂進中表示，３月末，本外幣住戶存款餘額同

比增長１１﹒５％，增速同比回落１２﹒６個百分點。其中，定期及其他存款一季度增加

１８０８億元，同比少增２１８１億元。



＊一季度外資購債淨流入創歷史新高＊



外匯方面，人行上海總部外匯管理部副主任葛慶說在發布會上表示，今年一季度，上海涉外

收支保持了韌性，跨境資金流動更趨平衡，外匯市場平穩運行。

跨境資金流動方面，一季度上海地區銀行代客涉外收支逆差３７８億美元，較去年四季度大

幅收窄４４％。其中，境外機構增持境內債券等證券投資活動收支順差３７７億美元，外資購債

淨流入創歷史新高。

此外，上海地區貨物貿易展現出較強韌性。數據顯示，一季度上海貨物貿易收支總額

２２２９億美元，同比增長２％，其中貨物貿易收入８４３億美元，同比增長０﹒２％，為近年

同期次高水平。

