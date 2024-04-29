【大國博弈】布林肯稱向習近平表達有關中方支援俄軍擔憂

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國務卿布林肯已結束訪華行程，中國國家主席習近平與他

周五（２６日）會談後，布林肯見傳媒時表示，中方向俄羅斯提供機械工具和微電子產品等材料

，會被用於軍事和烏克蘭戰爭，他向習近平表達了美方的持續擔憂。

布林肯向記者表示：「如果沒有中國的支持，俄羅斯將難以維持對烏的攻擊。」布林肯說，

為俄羅斯軍工提供支持，不但威脅烏克蘭，亦威脅歐洲安全，而確保跨大西洋安全是美國的一個

核心利益，他稱若中方不處理有關問題，美方會加以應對。



＊訪華期間沒討論ＴｉｋＴｏｋ出售事宜＊



布林肯亦敦促中方利用影響力，阻止伊朗及代理人擴大中東衝突，並說服北韓停止危險行為

、進行對話。他又與習近平談及中國的南海演習，重申美方對盟友菲律賓的堅定支持。

布林肯又透露，在３天訪華行程，美中雙方沒有討論到ＴｉｋＴｏｋ剝離中國母企的事。

另一方面，布林肯接受美媒訪問時指，華府有證據顯示，中國試圖干預今年美國大選，他在

會見習近平時，已重申總統拜登在去年三藩市會晤的要求，敦促切勿干預選舉。報道指，習近平

亦向他承諾中方不會這樣做。



＊中美達五共識，保持高層交往接觸＊



中國外交部北美大洋洲司司長楊濤２７日晚就布林肯訪華向媒體吹風及回答提問，指訪問期

間，雙方形成五點共識，包括同意繼續按照兩國元首指引，努力穩定及發展中美關係、保持高層

交往和各層級接觸、舉行中美人工智能政府間對話首次會議並繼續推進中美關係指導原則磋商、

擴大兩國人文交流，以及就國際地區熱點問題保持協商。

同時，楊濤指美方所謂的產能過剩，不是市場定義下的結論，而是人為製造的虛假敘事，是

美國搞保護主義、打壓中國發展的又一例證。

關於南海問題，楊濤稱，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，具有充分歷史和法理

依據。美方動輒以《美菲共同防禦條約》相威脅，嚴重危害地區和平穩定。他又指，美方應該尊

重中國主權和香港法治，不要抹黑污蔑。

關於烏克蘭問題，楊濤說，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，沒有做任何拱火

澆油和趁機漁利的事情。美方應停止抹黑施壓，停止對中國企業濫施單邊制裁。（ｒｙ）

