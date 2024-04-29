《兩岸關係》大陸開放福建赴馬祖旅遊，批准台灣文旦柚等輸入

《經濟通通訊社２９日專訊》國民黨立法機關黨團召集人傅崐萁２６日至２８日率團訪問大

陸，期間與多名大陸官員會面，北京藉機公布多項惠台措施，包括開放福建赴馬祖旅遊及批准台

灣文旦柚等農漁產品輸入。

大陸文旅部副部長饒權表示，大陸一貫支持包括旅遊在內的兩岸各領域交流，將率先恢復福

建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台旅行團，並指歡

迎台灣同胞多來大陸觀光，共享大陸進步成果。

海關總署副署長趙增連就指，與國民黨及台灣有關方面就恢復文旦柚等台灣農漁產品輸入加

強溝通，推動台灣業者加強源頭管理，採取切實可行的整改措施。



＊陸委會：旅遊鬆綁只限福建，須釐清再作決定＊



台灣方面，陸委會回應指，大陸只開放福建居民到馬祖，未見金門與澎湖，而旅行團只以平

譚航線復航為條件，旅客只限福建居民，其他地區未同步開放，相關安排不符合對等開放原則，

亦不是觀光旅運的常態。陸委會表示，將與交通部等部門進一步釐清再作決定，以便利實際執行

。



＊福建公布新一批惠台措施，促兩岸融合發展＊



另外，福建省公布新一批惠台措施，在便利台胞來閩交流和工作生活，推出在閩政通手機應

用程式設立「台胞專區」，在平潭綜合實驗區工作的台灣籍員工，個人所得稅稅負差額補貼「免

申即享」，完善「台胞醫保健保福建線上服務平台」，向台灣馬祖居民推出「福馬同城通」卡。



福建會設立台商產業投資基金，在福州、廈門、泉州實施對台跨境貿易便利政策，加大對台

資農業企業金融服務支持，支持閩台航運船舶和企業發展，推動閩台共同開展標準共通合作。為

鼓勵台灣居民到福建就業創業和培訓，推出兩岸互聯網營銷師培訓就業創業扶持計劃，也會為台

胞在閩參加多種類船員培訓、申辦大陸船員證書提供便利。（ｒｙ）

