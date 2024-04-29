《中國房產》廣州據報摸底房企參與「以舊換新」意願

《經濟通通訊社２９日專訊》據《上海證券報》報道，深圳日前發起名為「換馨家」的商品

房「以舊換新」活動，官宣１３個「以舊換新」的房地產項目名單。這也意味著，繼多個二三線

城市後，一線城市也開始加入這一行列。

根據中指監測，２０２３年以來有超３０城表態支持「以舊換新」。主要包括兩種方式：一

是房企聯合經紀機構優先推售舊房，若一定期限內舊房售出則按流程購買新房；二是開發商或國

資平台收購舊房，售房款用於購買指定新房項目。後者是今年以來的政策主流。



＊開發商或國資平台收購舊房，房款須購指定新房＊



有廣州市房協相關人士表示，廣州相關部門目前正在對房地產企業的參與意願進行摸底。「

以廣州的情況來看，主要的參與主體可能是開發商、中介而非地方國資平台。」

對此，中指研究院指出，「以舊換新」政策導向處於探索階段。中介優先售房模式主要面臨

二手市場調整壓力，即便購房者能獲得中介優先推介，若想快速出手，還是需要減價。另外，購

房者「換新」時的選擇也受到一定限制。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉解讀，該政策要想收效，最重要是從市民

的需求出發，而不能以地產去庫存為目的。同時，要充分發揮政府監管、協會自律的作用，確保

開發商拿出好的房源、無責退訂（金）等流程順暢推進。（ｒｙ）

