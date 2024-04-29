《以舊換新》汽車以舊換新補貼細則出台，補貼金額７０００元起

《經濟通通訊社２６日專訊》商務部、財政部等７部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細

則》，明確了汽車以舊換新補貼範圍和標準、申領流程及監督管理要求。粗略估算，有望通過以

舊換新獲得補貼的車輛規模約有１８００萬輛。



＊換車一次性定額補貼最高１萬元＊



自《細則》印發之日至２０２４年１２月３１日期間，報廢國三及以下排放標準燃油乘用車

或２０１８年４月３０日前註冊登記的新能源乘用車，並購買符合節能要求新車的消費者，可享

受一次性定額補貼。其中，對報廢上述兩類舊乘用車並購買符合條件的新能源乘用車的，補貼１

萬元（人民幣．下同）；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車、並購買２﹒０升及以下排量燃

油乘用車的，補貼７０００元。

另外，擬申請補貼的消費者應於２０２５年１月１０日前，通過登錄全國汽車流通信息管理

系統網站或「汽車以舊換新」小程序，填報申請材料，相關材料應於細則印發之日至２０２４年

１２月３１日期間取得。



＊資金由中央和地方財政按６：４比例共擔＊



《細則》提出，汽車以舊換新補貼資金由中央財政和地方財政總體按６：４比例共擔，並分

地區確定具體分擔比例。其中，對東部省份按５：５比例分擔，對中部省份按６：４比例分擔，

對西部省份按７：３比例分擔。地方負擔的部分，由省級財政部門牽頭負責落實到位。

下一步，商務部將會同有關部門，指導各地方落實好補貼政策，加大宣傳解讀力度，便利消

費者參與汽車以舊換新行動。（ｒｙ）

